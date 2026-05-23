Er tanzt und singt noch einen Sommer lang: Schlager- und Volksmusikstar Stefan Mross lädt als Moderator zur letzten Saison von "Immer wieder sonntags".

Abschied ist ein scharfes Schwert. Aber er kann auch positive Seiten haben. Wenn Stefan Mross mit "Immer wieder sonntags" Tschüss sagt, gibt es auch eine Wiedervereinigung: Seine Ex-Frau kehrt zu ihm zurück.

Am 31. Mai beginnt die lange Abschiedstournee von "Immer wieder sonntags". Volksmusikheld Stefan Mross, der die Show seit 2005 moderiert, lädt noch einmal für zwölf Liveshows in die "Immer wieder sonntags"-Arena im Europa-Park Rust.

Nach der letzten Show am 30. September gibt es eine Woche darauf noch eine Abschiedsshow. Zudem folgt, wie in jedem Jahr, noch eine Best-of-Sendung. Danach ist Schluss, weil der produzierende Südwestrundfunk (SWR) sparen muss.

Die Fans sind heiß auf den Abschied auf Raten. Auf dem Portal des Veranstalters heißt es schon in vielen Ticketkategorien "derzeit ausverkauft". Und auch die Stars lassen sich nicht lumpen. Zum Abschied machen viele Wegbegleiter von Stefan Mross und seiner seit 1995 existierenden Sonntagmorgenshow ihre Aufwartung. Besonders schöne Geste: Zum Abschied kehrt Stefanie Hertel, die Ex-Frau von Stefan Mross, zu ihrem Ex zurück und wird gleich in zwei Shows auftreten, unter anderem in der allerletzten.

Hertel und Mross lernten sich bei der Vorentscheidung zum "Grand Prix der Volksmusik 1991" in Hof kennen, verliebten sich und waren von 1994 an das Traumpaar des deutschen Schlagers. 2001 kam ihre Tochter Johanna zur Welt, 2006 heirateten sie. 2011 gaben sie ihre Trennung bekannt und ließen sich 2012 scheiden.