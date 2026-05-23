Gästeliste "Immer wieder sonntags"
Beim Schlagerabschied von Stefan Mross ist sogar seine Ex-Frau dabei
Aktualisiert:von teleschau
Abschied ist ein scharfes Schwert. Aber er kann auch positive Seiten haben. Wenn Stefan Mross mit "Immer wieder sonntags" Tschüss sagt, gibt es auch eine Wiedervereinigung: Seine Ex-Frau kehrt zu ihm zurück.
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Am 31. Mai beginnt die lange Abschiedstournee von "Immer wieder sonntags". Volksmusikheld Stefan Mross, der die Show seit 2005 moderiert, lädt noch einmal für zwölf Liveshows in die "Immer wieder sonntags"-Arena im Europa-Park Rust.
Nach der letzten Show am 30. September gibt es eine Woche darauf noch eine Abschiedsshow. Zudem folgt, wie in jedem Jahr, noch eine Best-of-Sendung. Danach ist Schluss, weil der produzierende Südwestrundfunk (SWR) sparen muss.
Die Fans sind heiß auf den Abschied auf Raten. Auf dem Portal des Veranstalters heißt es schon in vielen Ticketkategorien "derzeit ausverkauft". Und auch die Stars lassen sich nicht lumpen. Zum Abschied machen viele Wegbegleiter von Stefan Mross und seiner seit 1995 existierenden Sonntagmorgenshow ihre Aufwartung. Besonders schöne Geste: Zum Abschied kehrt Stefanie Hertel, die Ex-Frau von Stefan Mross, zu ihrem Ex zurück und wird gleich in zwei Shows auftreten, unter anderem in der allerletzten.
Hertel und Mross lernten sich bei der Vorentscheidung zum "Grand Prix der Volksmusik 1991" in Hof kennen, verliebten sich und waren von 1994 an das Traumpaar des deutschen Schlagers. 2001 kam ihre Tochter Johanna zur Welt, 2006 heirateten sie. 2011 gaben sie ihre Trennung bekannt und ließen sich 2012 scheiden.
Wer sagt Servus? Die Stargäst:innen zum Abschied
Wie "Schlagerprofis.de" berichtete, sind die Gästelisten für die einzelnen Shows bereits weit fortgeschritten. Die darauf enthaltenen Namen künden davon, dass Sender, Moderator Mross und die Schlagerszene Deutschlands alles tun will, um den von ARD-Programmdirektorin Christine Strobl versprochenen "würdigen Abschied" umzusetzen.
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Nach aktuellem Stand sind folgende Stars für die einzelnen Sendungen angekündigt. Es ist zu erwarten, dass noch ein paar klangvolle Namen hinzukommen werden.
Dauerbegleiter beim Abschied wird Andy Borg. Das Schlagerurgestein aus Österreich wird gleich bei drei der Abschiedsshows dabei sein. Die Shows werden sonntags von 10 bis 12 Uhr im Ersten und über den Livestream auf Joyn gesendet.
Diese Stars kommen zu "Immer wieder sonntags" 2026 (Stand: 22. Mai):
Sonntag, 31. Mai: Beatrice Egli, Alexandra Hofmann, Andy Borg, Linda Hesse, Michael Holm, Ramon Roselly, Ronja Forcher, Nockis, Willy Pichay
Sonntag, 7. Juni: Olaf der Flipper, Trenkwalder, Laura Wilde, Marco Ventre & Band, Marie Reim, Rosanna Rocci, Joey Heindle, Simone & Charly Brunner
Sonntag, 14. Juni: Hansi Hinterseer, Fantasy, Anni Perka, Dennis Wilms, Dorfrocker, Christian Franke, Sophia, Schürzenjäger
Sonntag, 21. Juni: Höhner, Francine Jordi, Mitch Keller, Mountain Crew, Bernd Stelter, Lucas Cordalis, Volksschauspiele Ötigheim
Sonntag, 28. Juni: Olaf Berger, Paveier, Ella Endlich, Monique, Graziano, Diana Amft & Kai Becker, Christin Stark, Tim Peters
Sonntag, 5. Juli: Nino de Angelo, Vanessa Mai, Die Troglauer, Nicole, Sigrid & Marina, Norman Langen, Patrick Lindner
Sonntag, 12. Juli: Andy Borg, Alexander Rier, Volxrock, Frank Schöbel, Pia Malo
Sonntag, 19. Juli: Die Amigos, Ross Antony, Julian Reim, Joelina Drews, Marc Pircher, Tanja Lasch, Die Draufgänger, Uwe Busse
Sonntag, 2. August: voXXclub, Markus Wohlfahrt, Stefanie Hertel, Eloy de Jong, Christian Lais, Micky Brühl
Sonntag, 9. August: Die jungen Zillertaler, Kastelruther Spatzen, Uta Bresan, Achim Petry
Sonntag, 23. August: Monika Martin, Anita Hofmann, Michael Fischer
Sonntag, 30. August: Ronja Forcher, Tiroler Wind, Inka Bause
Sonntag, 6. September: Andy Borg, Stefanie Hertel
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