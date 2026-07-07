Bei der Ausgabe am 5. Juli von "Immer wieder sonntags" wurde es für Stefan Mross persönlich. Der Moderator erinnerte sich an seine verstorbenen Eltern und schilderte, welche Werte sie ihm für sein Leben mitgegeben haben.

Mit Patrick Lindner, der neben seinem musikalischen Auftritt einen Sonntagsbraten nach dem Rezept der Familie Mross zubereitete, plauderte Stefan Mross bei " Immer wieder sonntags " über die Kindheit. Dabei kam er auch auf seine Eltern zu sprechen und berichtete lächelnd, dass ihn die Ratschläge seines Vaters bis heute begleiten: "Der Papa hat immer gesagt: 'Wenn du mal ein bisschen abhebst und eingebildet wirst, dann komm' ich von oben runter und ziehe dir die Ohren lang'."

Dankbarkeit für den Einsatz seiner Eltern

Als Stefan Mross anschließend von seiner vor knapp einem Jahr verstorbenen Mutter erzählte, wurde es emotional: "Die Mama ist jeden Tag in der Früh um vier in die Arbeit gegangen, ist um Viertel nach drei aufgestanden. Sie hat drei Jobs absolviert, hat für uns gekocht, hat für uns Frühstück gemacht." Besonders bewege ihn, dass sie trotz der vielen Arbeit immer für ihre Familie da gewesen sei: "Sie war Putzfrau […] und hat nebenbei noch zwei weitere Jobs gehabt. […] Trotzdem hat sie immer für die ganze Familie geschaut. Sie hat nachts noch meine Hemden gebügelt, wenn ich nachts um drei heimgekommen bin von den Autobahnen dieser Welt, hat sie mir noch Schinkennudeln gemacht."

Auch sein Vater habe der Familie viel vorgelebt und hat fast 40 Jahre lang als Busfahrer Schulkinder im Nahverkehr gefahren. Die Einstellung seiner Eltern habe "uns eigentlich gepolt, […] also hingebracht auf einen Lebensweg", so Stefan Mross. Deshalb wünsche er "ganz vielen auf dieser Welt, dass man einfach die Bodenständigkeit nicht verliert."