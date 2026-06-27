Wird Stefan Mross am Sonntag auf der Bühne stehen oder nicht? Und wird er seine Lederhose tragen? Fragen über Fragen.

Erst wurde die Ausstrahlung von "Immer wieder sonntags" zugesichert - jetzt könnte sie eventuell doch auf der Kippe stehen: Die Proben für die aktuelle Show mussten wegen zu großer Hitze abgebrochen werden.

Die Hitzewelle hat Deutschland fest im Griff. Jetzt könnte sie sogar die beliebte ARD- Show "Immer wieder sonntags" in Gefahr bringen. Offenbar bereiten die Temperaturen den Veranstaltern doch mehr Sorgen als gedacht.

Angst vor der Hitze-Show

Noch im Vorfeld hieß es, die große Open-Air-Live-Show sollte trotz der extremen Temperaturen stattfinden. Auf eine Nachfrage von Joyn bestätigte dies der verantwortliche SWR. Laut BILD-Informationen könnte sie jetzt doch kippen - es wäre das erste Mal in der Geschichte der Kult-Show mit dem beliebten Moderator Stefan Mross.

Bei den Proben am Freitag stieg das Thermometer durch die eingeschalteten Scheinwerfer auf beeindruckende 47,5 Grad. Deshalb wurden sie gemäß den Angaben von BILD.de laut Informationen aus Senderkreisen abgebrochen. Zwar waren bereits zuvor viele Maßnahmen getroffen worden, um der Hitze standzuhalten: Kostenloses Wasser sowie Fächer und Sonnenbedeckungen für die Zuschauer:innen und Sonnenschirme zum Schattenspenden. Ebenso war geplant, mehr Sanitäter:innen als sonst während der Ausstrahlung bereits zu stellen.