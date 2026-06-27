Drastische Temperaturen
47,5 Grad! Proben für "Immer wieder sonntags" wegen Gluthitze gestoppt
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Erst wurde die Ausstrahlung von "Immer wieder sonntags" zugesichert - jetzt könnte sie eventuell doch auf der Kippe stehen: Die Proben für die aktuelle Show mussten wegen zu großer Hitze abgebrochen werden.
Die Hitzewelle hat Deutschland fest im Griff. Jetzt könnte sie sogar die beliebte ARD-Show "Immer wieder sonntags" in Gefahr bringen. Offenbar bereiten die Temperaturen den Veranstaltern doch mehr Sorgen als gedacht.
"Immer wieder sonntags" startet um 10:03 Uhr - hier im Livestream
Angst vor der Hitze-Show
Noch im Vorfeld hieß es, die große Open-Air-Live-Show sollte trotz der extremen Temperaturen stattfinden. Auf eine Nachfrage von Joyn bestätigte dies der verantwortliche SWR. Laut BILD-Informationen könnte sie jetzt doch kippen - es wäre das erste Mal in der Geschichte der Kult-Show mit dem beliebten Moderator Stefan Mross.
Bei den Proben am Freitag stieg das Thermometer durch die eingeschalteten Scheinwerfer auf beeindruckende 47,5 Grad. Deshalb wurden sie gemäß den Angaben von BILD.de laut Informationen aus Senderkreisen abgebrochen. Zwar waren bereits zuvor viele Maßnahmen getroffen worden, um der Hitze standzuhalten: Kostenloses Wasser sowie Fächer und Sonnenbedeckungen für die Zuschauer:innen und Sonnenschirme zum Schattenspenden. Ebenso war geplant, mehr Sanitäter:innen als sonst während der Ausstrahlung bereits zu stellen.
Muss Mross seine Lederhose ausziehen?
Selbst die traditionelle Lederhose von Stefan Mross stand wegen der Hitze zur Debatte. Das Outfit des Moderators könnte zur Hitzefalle werden und werde daher den Produktionsbedingungen angepasst, ließ der SWR wissen. Ob dies jetzt alles geschieht, ist nach dem Abbruch der Proben für "Immer wieder sonntags" natürlich fraglich. Noch gibt es allerdings noch keine offizielle Verlautbarung über eine Absage von "Immer wieder sonntags" von Seiten des Senders.
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