Drei geschiedene Ehen "Immer wieder sonntags"-Star Stefan Mross: Nicht nur Eva Luginger - mit diesen berühmten Frauen war der Volksmusik-Star schon zusammen Aktualisiert: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom :newstime Stefan Mross & Eva Luginger: Liebe zwischen Bühne und Alltag Videoclip • 01:27 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

In seiner ARD-Sendung "Immer wieder sonntags" hat Stefan Mross gerade eine Künstlerin begrüßt, die ihm besonders am Herzen liegt - seine Freundin Eva Luginger. Zuvor war der Moderator bereits drei Mal verheiratet.

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"Immer wieder sonntags"-Moderator Stefan Mross: Das sind seine drei Ex-Frauen Seit rund drei Jahren ist sie die Frau an der Seite von Moderator Stefan Mross: die Sängerin Eva Luginger . Erstmals seit die beiden 2023 ihre Beziehung öffentlich machten, stand sie am vergangenen Wochenende (21. Juni) wieder auf der Bühne der ARD-Sendung "Immer wieder sonntags", die Mross in dieser Saison ein letztes Mal präsentiert. Ein gemeinsames Duo des Musikerpaars oder gar einen Kuss gab es dabei nicht. Mross und Luginger achten darauf, ihre Gesangs-Karrieren nicht miteinander zu verbinden. Zuletzt hatte Luginger die Musik etwas hintangestellt und sich auch um das Management und das Büro des Sängers gekümmert. Nun feierte sie ihr Comeback auf der ARD-Bühne.

Stefan Mross über Freundin Eva Luginger: "Werde von ihr an die Hand genommen" Eva tue ihm gut, er habe sich in der Beziehung verändert, sagte Mross im vergangenen Jahr der Zeitschrift "SuperIllu". "Ich führe heute ein ganz anderes Leben“, hob er hervor. Während er früher gern gefeiert habe, sei er ruhiger geworden. "Ich werde von ihr an die Hand genommen. Sie sagt ganz klar: 'Geh mal runter vom Gas. Wir müssen auch mal was für uns tun, uns Zeit nehmen und etwas von der Welt sehen'." Gegenseitig unterstützte sich das Paar in den vergangenen Monaten auch in schwierigen Zeiten. Mitte März hat der zuständige SWR überraschend das Aus von "Immer wieder sonntags" nach über 30 Jahren bekanntgegeben. Mross zeigte sich enttäuscht. Seine Freundin stand ihm zur Seite. "Eva ist mein wichtigster Mensch. Ohne sie würde ich das Aus meiner Sendung nicht verkraften", sagte er der "Bild" über ihre Beziehung.

Sänger und Moderator Stefan Mross gemeinsam mit Eva Luginger bei der Jubiläums-Tournee von "Immer wieder sonntags". Bild: picture alliance / Panama Pictures | Dwi Anoraganingrum

Liebe mit Herausforderungen: Eva Luginger hatte Krebsvorstufe In den Monaten zuvor hatte das Paar zudem mit privaten Problemen zu kämpfen. Bei Eva war im vergangenen Herbst eine Vorstufe von Gebärmutterhalskrebs entdeckt worden. "Ich war längere Zeit in der Klinik", sagte sie vor einigen Wochen der "Bild"-Zeitung. Nach der OP seiner Partnerin erklärte Mross, die Erkrankung habe "den Blick aufs Wesentliche geschärft". Ihre Liebe werde auch durch die Herausforderungen, die sie meistern müssten, "immer mehr und stärker". Bevor Stefan Mross mit Eva Luginger sein Glück fand, hatte er in der Liebe bereits mehrere Anläufe hinter sich. Der Trompeter, Sänger und Moderator war bereits dreimal verheiratet, alle drei Ehen waren nicht für immer.

Schlagerkollegin Stefanie Hertel war die erste Ehefrau von Stefan Mross Seine erste Frau war von 2006 bis 2012 die Schlagersängerin Stefanie Hertel. Sie galten lange als Traumpaar der Volksmusik- und Schlagerszene. Schon 1995 nahmen die beiden zusammen am Grand Prix der Volksmusik teil und belegten mit "Ein Lied für jeden Sonnenstrahl" den zweiten Platz. In der Folge traten sie immer wieder gemeinsam, aber auch als Solokünstler auf. Im Jahr 2001 kam ihre gemeinsame Tochter Johanna zur Welt. 2011 verkündeten Mross und Hertel ihre Trennung. Tochter Johanna trat in die Fußstapfen ihrer Eltern und ist heute ebenfalls als Sängerin aktiv. Seit 2014 ist Stefanie Hertel in zweiter Ehe mit dem österreichischen Musiker Leopold "Lanny" Lanner verheiratet, mit dem sie ebenfalls regelmäßig gemeinsam auf der Bühne steht. Im August 2025 vertrat Hertel ihren Ex-Mann einmalig in seiner Sendung "Immer wieder sonntags" und moderierte die Show, weil Stefan Mross um seine verstorbene Mutter trauerte.

Am 24. August führte Stefanie Hertel statt Stefan Mross durch die Live-Sendung "Immer wieder sonntags". Bild: Imago Images / pictureteam

Zweite Ehe mit Produktionsassistentin Susanne Schmidt Nach der gescheiterten Ehe mit Stefanie Hertel fand Stefan Mross in seiner zweiten Ehefrau, der Produktionsassistentin und Fernsehredakteurin Susanne Schmidt, eine neue Liebe. Auch sie lernte er im Job kennen. Schmidt arbeitete für seine Show "Immer wieder sonntags". Die beiden heirateten 2013 und bekamen zwei Kinder: Tochter Paula, die 2013 geboren wurde, zwei Jahre später kam Sohn Valentin zur Welt. Auch hier hielt die Beziehung nicht lange. 2016 ließen Mross und Schmidt sich nach drei Jahren Ehe scheiden. Erfreut zeigte sich Mross kürzlich darüber, dass das Verhältnis zu seinen Kindern aus dieser Ehe, die nach der Trennung bei ihrer Mutter lebten, heute wieder "gut" und "herzlich" sei und sie regelmäßig Kontakt hätten. Dieser sei nach dem Ehe-Aus über Jahre schwierig gewesen.

Stefan Mross und seine zweite Ehefrau, die Fernsehredakteurin und Produktionsassistentin Susanne Schmidt, hier 2012 bei "Immer wieder sonntags". Bild: BREUEL-BILD

Ehefrau Nummer drei: Anna-Carina Woitschack und Mross heirateten im TV Auch die dritte Ehe des gebürtigen Traunsteiners Stefan Mross fand im Rampenlicht statt. Er lernte die 17 Jahre jüngere Sängerin Anna-Carina Woitschack kennen, als diese bei "Immer wieder sonntags" auftrat. 2017 machten sie ihre Beziehung öffentlich. 2019 folgte die Verlobung vor TV-Publikum: In Florian Silbereisens Show "Adventsfest der 100.000 Lichter" ging Mross vor seiner Freundin auf die Knie. Auch die standesamtliche Trauung fand im Juni 2020 in der ARD-Show "Schlagerlovestory.2020" statt. Florian Silbereisen übernahm die Rolle des Trauzeugen. Doch auch die dritte Ehe von Mross hielt nicht lange. 2022 wurde die Trennung offiziell. Für Schlagzeilen sorgte, dass die aktuelle Partnerin von Mross, Eva Luginger, einst eng befreundet war mit Anna-Carina Woitschak. Diese nannte die Trennung von Mross "belastend". Die 33-Jährige, die in diesem Jahr in SAT.1 bei "Das große Promibacken" im Finale stand und den dritten Platz belegte, ist aktuell offiziell Single.

Anna-Carina Woitschack war die vorerst letzte Frau, der Stefan Mross das Jawort gab. Bild: IMAGO/Daniel Scharinger

Mross und Luginger schmieden besondere Zukunftspläne auf dem Campingplatz Ob für Stefan Mross ein viertes Mal die Hochzeitsglocken läuten? Aktuell ist noch nichts über Heiratspläne mit Eva Luginger bekannt. Gemeinsame Zukunftspläne schmieden sie aber sehr wohl. "Eines Tages eröffne ich im Chiemgau meinen eigenen Campingplatz. Mit einer kleinen Gastronomie und vielleicht einer Bühne", sagte er der "Bild". Und zum Glück sei auch seine Freundin Eva "Feuer und Flamme" für diesen Plan.