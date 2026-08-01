Neunte Ausgabe
Nach Pause kehrt "Immer wieder sonntags" zurück: Stefan Mross' Gäste am 2. August
Veröffentlicht:von Jan Islinger
Nach einer einwöchigen Pause meldet sich "Immer wieder sonntags" zurück. Stefan Mross begrüßt am 2. August wieder zahlreiche Künstler:innen aus der Schlager-, Pop- und Volksmusik-Welt: Auf diese Stars kannst du dich freuen!
"Immer wieder sonntags" am 25. Juli im ARD-Livestream auf Joyn
Live auf Joyn: "Immer wieder sonntags" am 2. August 2026
"Immer wieder sonntags" - live aus dem Europapark Rust
Vergangene Woche musste "Immer wieder sonntags" pausieren, nun kehrt die Show von Stefan Mross ins ARD-Programm zurück. Am 2. August begrüßt der Moderator wieder zahlreiche Gäste im Europapark Rust.
Mit dabei sind unter anderem die Band voXXclub, die seit 2012 eine Brücke zwischen Volksmusik und Pop schlägt. Zu den Gästen an diesem Sonntag zählen auch Markus Wohlfahrt, Ex-Frontmann der Klostertaler, Eloy de Jong, der einst mit der Boyband Caught in the Act für Furore sorgte und Mross‘ Ex-Frau Stefanie Hertel.
"Immer wieder sonntags": Die Gäste am 2. August im Überblick:
voXXclub
Stefanie Hertel
Christian Lais
Markus Wohlfahrt
Micky Brühl
Linda Fäh
Anita Hofmann
Die Schlagerpiloten
Pietro Basile
Brennholz
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Countdown für "Immer wieder sonntags" läuft
Es ist die neunte von insgesamt 13 Folgen, die der SWR für 2026 geplant hat. Die letzte wird am 6. September dieses Jahres ausgestrahlt.
Der SWR hatte zuvor entschieden, das Format im Zuge von Sparmaßnahmen einzustellen. Damit endet nach über 30 Jahren die Geschichte der Kult-Show - oder etwa doch nicht?
Derzeit kursieren Spekulationen, dass "Immer wieder sonntags" zu einem anderen Sender umziehen könnte. Stefan Mross selbst hatte die Gerüchte zuletzt befeuert.
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