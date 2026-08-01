Neunte Ausgabe Nach Pause kehrt "Immer wieder sonntags" zurück: Stefan Mross' Gäste am 2. August Veröffentlicht: Vor 3 Stunden von Jan Islinger Stefan Mross ist mit "Immer wieder sonntags" in die letzte Saison gestartet. Bild: Imago Images / pictureteam

Nach einer einwöchigen Pause meldet sich "Immer wieder sonntags" zurück. Stefan Mross begrüßt am 2. August wieder zahlreiche Künstler:innen aus der Schlager-, Pop- und Volksmusik-Welt: Auf diese Stars kannst du dich freuen!

"Immer wieder sonntags" am 25. Juli im ARD-Livestream auf Joyn Sonntags ab 10 Uhr kostenlos anschauen

Live auf Joyn: "Immer wieder sonntags" am 2. August 2026 Bald verfügbar Sonntag, 02.08. 10:03 Uhr • Immer wieder sonntags "Immer wieder sonntags" - live aus dem Europapark Rust Verfügbar auf Joyn 117 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Vergangene Woche musste "Immer wieder sonntags" pausieren, nun kehrt die Show von Stefan Mross ins ARD-Programm zurück. Am 2. August begrüßt der Moderator wieder zahlreiche Gäste im Europapark Rust. Mit dabei sind unter anderem die Band voXXclub, die seit 2012 eine Brücke zwischen Volksmusik und Pop schlägt. Zu den Gästen an diesem Sonntag zählen auch Markus Wohlfahrt, Ex-Frontmann der Klostertaler, Eloy de Jong, der einst mit der Boyband Caught in the Act für Furore sorgte und Mross‘ Ex-Frau Stefanie Hertel.

"Immer wieder sonntags": Die Gäste am 2. August im Überblick: voXXclub

Stefanie Hertel

Christian Lais

Markus Wohlfahrt

Micky Brühl

Linda Fäh

Anita Hofmann

Die Schlagerpiloten

Pietro Basile

Brennholz

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