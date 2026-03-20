Show-Aus Nach 30 Jahren: ARD beendet Kult-Show "Immer wieder sonntags" Veröffentlicht: Vor 7 Minuten von C3 Newsroom Stefan Mross steht ein letztes Mal für "Immer wieder sonntags" vor der Kamera – nach 30 Jahren endet die Kultshow. Bild: Philipp von Ditfurth/dpa

Der öffentlich-rechtliche Fernsehsender ARD streicht überraschend eine seiner bekanntesten Schlager-Shows. Trotz stabiler Quoten fällt "Immer wieder sonntags" nach 30 Jahren Sparmaßnahmen zum Opfer. Mehr dazu hier.

"Immer wieder sonntags" startet am 31. Mai 2026 Hier kannst du die ARD-Kultshow streamen

Aus nach drei Jahrzehnten "Immer wieder sonntags" Die ARD stellt laut dem SWR die traditionsreiche Schlager-Sendung "Immer wieder sonntags" ein. Nach rund 30 Jahren und mehr als 300 Ausgaben wird 2026 die letzte Staffel ausgestrahlt. Insgesamt sind noch 13 Live-Sendungen geplant, bevor sich das Format endgültig verabschiedet. Die finale Saison beginnt Ende Mai und läuft über den Sommer. Neben den regulären Ausgaben ist auch ein großes Abschlussfinale Anfang September vorgesehen, gefolgt von einer Best-of-Sendung. Ein Nachfolgeformat ist derzeit nicht geplant.

Sparzwang als Hauptgrund für das Aus von Stefan Mross' Schlager-Sendung Die Entscheidung fiel gemeinsam bei ARD und SWR - vor allem aus finanziellen Gründen. SWR-Programmdirektor Clemens Bratzler erklärte in einer Mitteilung: "Die Einstellung von 'Immer wieder sonntags' ist eine schmerzhafte Entscheidung, die wir sehr sorgfältig abgewogen haben und die uns angesichts des großen Erfolgs nicht leichtfällt." Er betont außerdem: "Die wirtschaftliche Situation des SWR lässt uns aber keine andere Wahl. Wir gehen diesen Schritt mit großer Wertschätzung und Dankbarkeit gegenüber Stefan Mross und dem gesamten Team, die über viele Jahre Großartiges geleistet haben. Ich verstehe, dass viele treue Fans von 'Immer wieder sonntags' enttäuscht sein werden, weil wir ihnen aus finanziellen und strategischen Gründen einen Fixpunkt im Sommer nehmen." Gleichzeitig sollen Teile des Budgets künftig in neue, vor allem digitale Unterhaltungsformate fließen. Zudem wollen sich die Sender stärker auf jüngere Zielgruppen ausrichten.

Große Bedeutung für die ARD Auch ARD-Programmdirektorin Christine Strobl würdigte die Show als festen Bestandteil des Senders: "Mehr als drei Jahrzehnte hat 'Immer wieder sonntags' den Sonntagvormittag in der ARD mit Musik, Nähe und Lebensfreude geprägt. Vor allem Stefan Mross hat der Sendung als Nachfolger von Max Schautzer mit seiner unverwechselbaren Art ihr Gesicht und ihr Herz gegeben. Er wurde in der 'Immer wieder sonntags'-Arena zu einem der großen Entertainer in der Schlagerwelt. Dafür gilt ihm, dem SWR, dem Europa-Park, Kimmig Entertainment und dem gesamten Team unser großer Dank." Weiter heißt es: "Zum Abschluss werden wir dieses besondere Stück Fernsehgeschichte gemeinsam mit dem Publikum gebührend feiern. Alles hat seine Zeit: Formate verändern sich, unser Unterhaltungsportfolio entwickelt sich weiter - aber das, was 'Immer wieder sonntags' für viele Menschen bedeutet hat, bleibt."

Erfolgreich bis zuletzt Trotz des Aus bleibt die Bilanz stark: Noch zuletzt verfolgten im Schnitt über eine Million Zuschauer:innen die Sendung am Sonntagvormittag. Damit behauptete sich das Format weiterhin erfolgreich gegen Konkurrenz wie den "ZDF-Fernsehgarten". Seit 2005 prägte Stefan Mross die Show entscheidend. Der Entertainer führte nicht nur durch das Programm, sondern trat auch selbst musikalisch auf und sorgte mit humorvollen Rollen für Unterhaltung. Das Ende der Sendung ist kein Einzelfall: Der SWR hat in den vergangenen Jahren mehrere langjährige Formate eingestellt oder reduziert. Hintergrund sind umfassende Sparmaßnahmen und eine strategische Neuausrichtung des Programms.