Ehrliche Antwort "Nervt": Stefan Mross bekommt Klatsche von zehnjährigem "Immer wieder sonntags"-Fan Veröffentlicht: Vor 3 Stunden von Julia W. Bei "Immer wieder Sonntags" erhielt Stefan Mross von einem zehnjährigen Fan eine sehr ehrliche Antwort. Bild: Imago Images / pictureteam

Die zehnjährige Elena ist ein echter "Immer wieder sonntags"-Stammgast. Am 19. Juli holte sie Stefan Mross auf die Bühne und fragte, ob es etwas gibt, das sie an ihm stört. Die Zehnjährige antwortet – und zwar ehrlich.

An diesem Sonntag (19. Juli) begrüßte Stefan Mross wieder zahlreiche Gäst:innen auf seiner "Immer wieder sonntags"-Bühne, darunter eine ganz besondere: die zehnjährige Elena. Trotz ihres jungen Alters ist die Elsässerin ein echter Stammgast der ARD-Sendung. Sie sei sicher schon "gute 30 oder 40 Mal" dagewesen, sagte sie laut "Focus" und korrigierte damit den Moderator. Der hatte behauptet, dass sie "nur" zehn, 15 oder 20 Mal im Publikum zu Gast gewesen sei.

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Auf der Bühne fragte Stefan Mross seinen jungen Fan, ob sie etwas an ihm störe – sie hat ihn immerhin schon häufig aus nächster Nähe erlebt. Elena zögert zunächst, doch Mross ermutigt sie, ruhig mit der "Wahrheit" herauszurücken. Und das tut die Zehnjährige dann auch.

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Countdown für "Immer wieder sonntags" läuft "Vor der Sendung machst du immer Stimmenaufwärmen", sagte Elena laut "Focus". An sich sei das ja ganz in Ordnung, aber: "Das könntest du eigentlich auch Backstage machen statt vor dem Publikum, weil das manchmal manche nervt." Damit liegt die Zehnjährige offenbar nicht ganz falsch, denn es braust spontaner Applaus aus dem Publikum auf. Stefan Mross nimmt die Klatsche mit Humor. "Huu, bin ja noch mal gut davon gekommen", sagt er. An seinem Lederhosen-Outfit hat der junge "Immer wieder sonntags"-Fan indes nichts zu bemängeln. "Das passt", urteilte Elena.