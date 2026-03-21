"Immer wieder sonntags"-Aus: Stefan Mross teilt nachdenkliches Foto

Emotionaler Insta-Beitrag
"Immer wieder sonntags"-Aus: Stefan Mross meldet sich mit nachdenklichem Foto
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Nach mehr als 30 Jahren setzt die ARD die Sendung "Immer wieder sonntags" ab. Nun hat Moderator Stefan Mross mit einem emotionalen Foto auf Instagram reagiert – allerdings zu einem ganz anderen Thema.
Läuft nur noch September 2026: "Immer wieder sonntags" mit Moderator Stefan Mross
Die Fans sind empört: Das angekündigte Aus für "Immer wieder sonntags" ließ viele Menschen fassungslos zurück. Die Kritik an der Entscheidung fiel teils heftig aus. Kurz nach der Entscheidung meldete sich Stefan Mross, Moderator der beliebten Volksmusiksendung, mit einem Foto auf Instagram: Er zündet in einer Kirche eine Kerze für seine verstorbene Mutter an.
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Kerze, Kirche, Erinnerung
Der emotionale Text unter dem Foto gibt Einblick in seine Gefühlswelt – allerdings fernab des Sendungs-Aus: "Immer wieder Mama. Mama wäre heute 85 Jahre geworden", schreibt Moderator und Musiker Stefan Mross. Und weiter: "Mama, feier schön mit Papa. Deine Besten da unten."
Die Mutter des 50-Jährigen ist 2025 im Alter von 85 Jahren gestorben. Nach ihrem Tod setzte Stefan Mross eine Woche lang bei "Immer wieder sonntags" aus. In dieser Zeit wurde er von seiner Ex-Frau Stefanie Hertel vertreten.
Fans nehmen Anteil
Unter dem Insta-Beitrag reagierten zahlreiche Fans mit viel Zuspruch auf seine Trauer. Einige äußern sich dabei auch zum Aus seiner Sendung und spenden in den Kommentaren gleich doppelt Trost: "Es tut mir sehr leid, dass deine Mutti nicht mehr auf Erden ist und 'Immer wieder sonntags' 2027 endet. Ich bin fassungslos und geschockt", schreibt zum Beispiel ein User. Stefan Mross, der seit über 30 Jahren durch die Sendung führte, äußerte sich bislang nicht zu diesem Thema.
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