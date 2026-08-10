Zitternde Lippe
"Immer wieder sonntags": Stefan Mross zeigt sich von Semino Rossis emotionalen Worten gerührt
Aktualisiert:von Jan Islinger
An diesem Sonntag war unter anderem Semino Rossi bei "Immer wieder sonntags" zu Gast. Dort stellte der Schlager-Star seine neue Single vor – doch besonders ans Herz ging ein Kompliment, das er an Moderator Stefan Mross richtete.
"Immer wieder sonntags" im ARD-Livestream auf Joyn
"Wahnsinn oder Liebe" heißt die neue Single, die Semino Rossi am 9. August bei "Immer wieder sonntags" präsentierte. Das neue Lied sei "sehr, sehr schön", sagte Moderator Stefan Mross laut "Focus" im Anschluss an den Auftritt – und outete sich direkt als absoluten Semino-Rossi-Ultra.
Rossi und Mross sind enge Freunde
Er höre die Musik des gebürtigen Argentiniers jeden Tag, beteuert er. "Ich bin kein Schleimer, das weißt du", sagte Mross an Rossi gerichtet. "Wenn ich dich im Radio höre – ich bin immer wieder glücklich."
Die beiden Schlager-Stars sind nach Angaben von Mross befreundet und seit vielen Jahren Weggefährten. So sei Rossi in seiner ersten "Immer wieder sonntags"-Sendung am 16. Juni 2005 zu Gast gewesen.
Rossis Worte berühren Stefan Mross sichtlich
Diesen kleinen Rückblick nimmt Rossi zum Anlass, um ein paar Worte an den Moderator zu richten. "Ich möchte eine Kleinigkeit sagen", setzt Rossi an. "Dankeschön, dass du mich in den letzten Jahren unterstützt hast. Ich bin so glücklich, dass ich hier dabei sein darf. Danke, Stefan, danke!"
Die Worte seines Freundes lassen Stefan Mross nicht kalt: Die Lippe des Moderators zittert, aber er ringt sich ein Lächeln ab – und flüchtet sich in einen kleinen Scherz. "Du hast ja meine IBAN-Nummer – da können wir alles regeln", sagte Mross laut "Focus". Dann ging es in der zehnten "Immer wieder sonntags"-Ausgabe weiter im Programm.
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Countdown für "Immer wieder sonntags" läuft
Für Stefan Mross, viele seiner Weggefährten und auch für die Fans ist die aktuelle Staffel von "Immer wieder sonntags" besonders emotional. Nach über 30 Jahren wird die ARD-Show im Zuge von Sparmaßnahmen nach dieser Saison eingestellt.
Die letzte Show läuft am 6. September im Ersten. Schon jetzt steht fest, welche Stars mit Stefan Mross das große Finale feiern werden.
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