Seit Jahrzehnten erfolgreich Annett Renneberg früher: So sah der "In aller Freundschaft"-Star vor 34 Jahren aus Veröffentlicht: Vor 28 Minuten von C3 Newsroom Wie Annett Renneberg wohl in den 90ern aussah? Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress | Hein Hartmann / Geisler-Fotopress / IMAGO / United Archives

Vom der drogenabhängigen Prostituierten zur renommierten Ärztin bei "In aller Freundschaft" - die Schauspielerin Annett Renneberg hat in ihrer Karriere einen vielfältigen Wandel vollzogen. Ein Blick zurück auf eine beeindruckende Karriere mit vielen Gesichtern.

Seit 2017 verkörpert Annett Renneberg die Hauptrolle als Dr. Maria Weber in der Serie "In aller Freundschaft". Allerdings nicht mehr lange. Der Serientod der beliebten Ärztin steht bald bevor. Unzählige Fans trauern schon jetzt. Verständlich. Sie ist ein fester Teil der deutschen Fernsehlandschaft - und hat sich im Laufe ihrer Karriere deutlich gewandelt.

Verfolge die Serie "In aller Freundschaft" kostenlos im ARD-Livestream auf Joyn Immer dienstags 21 Uhr "In aller Freundschaft" im ARD-Livestram

Talent zwischen Musik und Bühne Annett Renneberg wurde März 1978 geboren. Sie wuchs in Ost-Berlin auf. Ihr ursprünglicher Berufswunsch war Opernsängerin. Schon während ihrer Schulzeit erhielt sie Unterricht in Klavier, Akkordeon und Gesang. Nach ihrem Abitur 1997 war geplant, Operngesang zu studieren. Doch dann trat Regisseur Peter Zadek auf sie zu und bot ihr eine Sprech- und Gesangsrolle bei den Salzburger Festspielen an.

Vom Gesang zur Schauspielkunst So entstand ihre Liebe zum Schauspiel. In den folgenden Jahren sang und spielte mit verschiedenen Künstlern. 1991 erhielt sie ihre erste Hauptrolle in dem Film "Die Brut der schönen Seele" von Regisseur Rainer Behrend - ein Jahr später wurde der krimi im Fernsehen ausgestrahlt.

Annette Renneberg in einer Szene aus "Die Brut der schönen Seele" aus dem Jahr 1992. Daneben André Hennicke (v.l.) als Martin Farth. Bild: Imago Images / United Archives

Rollen-Reise Es folgten weitere Rollen. Mit kürzeren Haaren, aber derselben Leidenschaft spielte sie 1996 "Maja" im gleichnamigen Fernsehfilm unter der Regie von Volker Maria Arend. Als drogenabhängige Prostituierte verkörperte sie in dieser Lovestory die Abgründe des gesellschaftlichen Lebens.

Annette Renneberg spielte in dem 1996 produzierten Film "Maja" eine drogensüchtige Prostituierte. Bild: Imago Images / United Archives

Vom wilden Look zur Seriosität 2009 wichen die langen Haare einem artigen Bob in "Die Wölfe". Der Look änderte sich von wild zu gediegen. Im selben Jahr spielte sie im ZDF-Dokudrama "Der Mann aus der Pfalz" die Rolle der Büroleiterin von Bundeskanzler Helmut Kohl.

Annett Renneberg mit den Schauspielern Florian Stetter (li.) und Florian Lukas anlässlich eines Pressetermins zu dem ZDF-Doku-Drama "Die Wölfe" im Jahr 2007. Bild: Imago / Metodi Popow

Ärztin mit Kult-Status Es folgten zahlreiche Engagements auf der Theaterbühne und im TV. Einer ihrer größten Meilensteine: die Rolle als Dr. Maria Weber bei "In aller Freundschaft". Seit 2017 spielt Annett Renneberg die Herz- und Thoraxchirurgin. Das Publikum liebt die Ärztin. Doch Anfang 2026 gab die Schauspielerin ihr Serien-Aus bekannt. In Folge 1131 soll ihre Serien-Figur einen tragischen Serientod sterben.

Schauspielerin Sarah Masuch und Annett Renneberg (v.l.) haben 2017 zusammen bei "In aller Freundschaft" vor der Kamera gestanden. Bild: Imago / STAR-MEDIA

Abschieds-Schmerz Nach neun Jahren heißt es nun falso ür die Schauspielerin, von dieser Etappe ihrer Karriere Abschied zu nehmen. Sie selbst zeigt sich dankbar, den komplexen Charakter einen so langen Zeitraum spielen zu dürfen. Zwar habe sie die Dreifach-Belastung ihres Charakters aus Professur, Kind und Chefarztposten teils als zu viel empfunden. "Aber solche Dinge anzunehmen gehört zu meinem Beruf." Wo sie wohl als Nächstes mitspielen wird?