Wirbel in der Sachsenklinik Désirée Nicks Gastrolle bei "In aller Freundschaft" spaltet die Fans - "grottig gespielt"

Selten hat ein Gastauftritt die Fans von "In aller Freundschaft" so polarisiert. Mit ihrer Rolle in der beliebten ARD-Serie sorgt Désirée Nick für heftige Reaktionen. Während die einen die prominente Darstellerin als Bereicherung feiern, herrscht bei anderen beinahe Fassungslosigkeit.

"In aller Freundschaft": Désirée Nick im Klinik-Drama - Fans üben scharfe Kritik Die Handlung der Folge "Abschied vom Festhalten" führt Kosmetik-Chefin Karen Olfers (Désirée Nick) unter dramatischen Umständen in die Klinik. Nach einem Kreislaufkollaps diagnostizieren Dr. Lucia Böhm (Vanessa Rottenburg) und Dr. Rolf Kaminski (Udo Schenk) eine beidseitige Nierenstauung. Doch statt sich zu erholen, quält sie eine Frage: Nutzt ihr ehrgeiziger Assistent Boris Achtel (Max Hegewald) ihre Abwesenheit, um sie beruflich zu verdrängen? Besonders der Handlungsstrang sorgte bei einigen Fans für Unmut. In den sozialen Netzwerken kritisierten einige das Verhalten der Figur scharf: "Ich fand sie ziemlich arrogant und sehr unsympathisch, vor allem wie sie mit ihrem Assistenten umgegangen ist. Sowas geht gar nicht. Sie hat ihn einfach nur verarscht und echt runtergemacht", lautet ein Vorwurf. Auch das Setting stößt nicht überall auf Gegenliebe: So empfanden ein User:innen die gesamte Folge als "unnötig mit dem Kosmetikkram" und das Thema schlicht als "total uninteressant".

Désirée Nick in der Serie umstritten: Fans zweifeln ihre Schauspielkunst an In den Fan-Foren weht dem Reality-Star unmittelbar nach Ausstrahlung der Episode ein rauer Wind entgegen. Viele Fans stellen sogar ihre Besetzung in der Serie grundsätzlich infrage. "Eine schlechtere 'Schauspielerin' als Desiree Nick hätte man nicht finden können", urteilte ein Zuschauer hart und legt nach: "Seit wann ist die Nick Schauspielerin? Ich glaube, IaF gehen die Schauspieler aus." Besonders drastisch ist die Kritik bei der Frage nach ihrem beruflichen Hintergrund. Ein User kommentiert bissig: "Gelernte Schauspielerin? Von dieser Schauspielschule würde ich das Geld zurückverlangen. Sie hat einfach grottig gespielt." Ein weiterer Kritikpunkt: Für viele verschwimmt die Grenze zwischen Désirée Nicks öffentlicher Persönlichkeit und ihrer Rolle als arrogante Karen Olfers. Das stößt auf Unverständnis. Ein User schreibt dazu: "Désirée Nick ist arrogant. Eine durch und durch unsympathische Person. Ich war auch entsetzt, dass man die hat mitspielen lassen."

"In aller Freundschaft": Désirée Nick überzeugt viele Fans trotz Kritik Während sich die einen über den Auftritt empören, feiern andere die schauspielerische Leistung der 69-Jährigen als erfrischende Abwechslung. "Die Folge mit Désirée Nick war super", bringt es ein Fan direkt auf den Punkt. Andere verteidigen sie ausdrücklich: "Sie ist gelernte Schauspielerin. Einfach einmal in ihre Biografie schauen", heißt es in einem Kommentar. Besonders die Professionalität, mit die Nick ihre Rolle ausfüllte, kommt bei vielen Zuschauer:innen gut an. "Bitte mehr Folgen mit Désirée Nick. Wir haben endlich mal wieder herzlich gelacht", fordert ein begeisterter Fan. Selbst erklärte Nicht-Fans zollten Respekt: "Also ich bin mal ganz ehrlich... ich bin nicht unbedingt ein Freund von Désirée Nick, doch eins muss man ihr lassen. Schauspiel mit Hand und Fuß. Da merkt man den Profi. Gut gemacht." Während die einen auf eine Rückkehr des Gaststars hoffen, dürften andere erleichtert aufatmen, dass Karen Olfers nach nur einer Episode wieder verschwunden ist. Eines aber eint beide Seiten: ihre Leidenschaft für "In aller Freundschaft".