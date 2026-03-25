Dramatischer Abschied Dr. Maria Weber ist tot! So reagieren "In aller Freundschaft"-Fans auf die Folge Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Annalena Graudenz Dr. Kai Hoffmann (Julian Weigend, li.) und Dr. Ilay Demir (Tan Caglar, mi.) sorgen sich um Dr. Maria Weber (Annett Renneberg). Bild: MDR/Sebastian Kiss

Der Schock nach der gestrigen Folge sitzt tief. Dr. Maria Weber ist tot. Mit der emotionalen Abschiedsfolge der beliebten ARD-Serie "In aller Freundschaft" verliert die Sachsenklinik eine ihrer Hauptfiguren. Nun äußern sich die Fans zum Ende.

Über neun Jahre war Dr. Maria Weber (Annett Renneberg) ein wichtiger Teil der Sachsenklinik. Sie ist sowohl den Zuschauer:innen als auch ihrem Team als Chefärztin der Chirurgie ans Herz gewachsen. Natürlich besonders ihrem Ehemann Dr. Kai Hoffmann (Julian Weigend).

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Ein Abschied, der unter die Haut geht Obwohl die Serienmacher den Ausstieg von Maria Weber über mehrere Wochen vorbereitet hatten, kam der Tod dann doch für viele sehr plötzlich. Die Ärztin kämpfte im Verborgenen mit einem Hirntumor. Kurz vor ihrem Tod erlebte Maria noch eine besonders schöne Zeit: Sie sagte "Ja" zu Kai, die beiden fuhren in die Flitterwochen. Umso härter der darauffolgende Schicksalsschlag: Während der gemeinsamen Tage am Wasser bricht Maria plötzlich zusammen. Was zunächst nach einem Unfall aussieht, entpuppt sich später als Folge einer Hirnblutung.

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Dramatische Wendung in der Sachsenklinik In der Sachsenklinik spitzt sich die Lage dramatisch zu. Die Ärzt:innen erkennen schnell, dass es sich nicht um einen gewöhnlichen Notfall handelt. Die Diagnose ist so eindeutig, wie erschütternd: Maria wird für hirntot erklärt. Ein Schock, der ihren Mann, ihren Sohn, die Fans (und Fans) zu Tränen rührt. Für Kai beginnt ein verzweifelter Kampf gegen die Realität. Er will den Gedanken nicht akzeptieren, dass es keine Hoffnung mehr gibt. Ein Schmerz, den viele Fans am Fernseher mitverfolgen und mitfühlen. Die emotionale Intensität der Episode zeigt sich auch in den sozialen Medien. Viele Zuschauer:innen schildern, wie sehr sie der Abschied getroffen hat. "Die gestrige Folge hat mich zutiefst berührt … Auch wenn wir uns in den letzten Wochen langsam darauf einstellen konnten […] hat es mich gestern trotzdem mitten ins Herz getroffen", schreibt eine Userin auf Instagram. Auch andere Kommentare zeigen, wie betroffen das Publikum ist, und loben die Arbeit der Schauspieler:innen. "Sehr ergreifend. Die schauspielerische Leistung von Annett Renneberg, Julian Weigend, Bernhard Bettermann und Can Taglar und auch von Andrea K. Loewig haben mich persönlich am meisten gepackt. Toll Toll Toll", lautet ein weiterer Kommentar.

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