Wiedersehen
"In aller Freundschaft": Dr. Lilly Phan kehrt in die Sachsenklinik zurück!
Veröffentlicht:von Sylvia Loth
Nach einem Jahr Pause kehrt Mai Duong Kieu am 10. Februar als Dr. Lilly Phan an die Sachsenklinik zurück. Ihr Comeback steht im Zeichen einer dramatischen Diagnose und des Schicksals von Prof. Dr. Maria Weber.
Mai Duong Kieu ist Dr. Lilly Phan
Mai Duong Kieu (39) war zwischen 2020 und 2025 in rund 200 Folgen "In aller Freundschaft" als Dr. Lilly Phan zu sehen. Die Fachärztin für Neurochirurgie ist letztendlich nach einer gescheiterten Beziehung mit Pfleger Kris Haas (Jascha Rust) mit ihrem Verlobten Björn Lodinson (David Korbmann) in die Schweiz gezogen, um die Leitung der Neurologie in einer städtischen Klinik zu übernehmen. Für eine Folge kehrt sie nun an die Sachsenklinik zurück, um ihre ehemalige Kollegin Dr. Prof. Maria Weber (Annett Renneberg) näher zu untersuchen.
"Abschied vom Festhalten" im Livestream
Rückkehr nach einem Jahr Pause
Nach fast fünf Jahren hat die Schauspielerin die Serie "In aller Freundschaft" für eine Stelle in Bern verlassen. Die letzte Folge, in der sie als toughe und menschenscheue Neurochirurgin Lilly Phan zu sehen war, wurde vor ziemlich genau einem Jahr, am 21. Januar 2025, ausgestrahlt. Nun dürfen sich Fans über ein Comeback freuen: In Folge 1125 "Abschied vom Festhalten" kehrt sie zurück. Doch der Anlass ist ziemlich traurig. Nachdem die Herzspezialistin Dr. Prof. Maria Weber seit einigen Wochen mit Kopfschmerzen, Schwindel und Sehstörungen zu kämpfen hat, muss sie weitere Untersuchungen über sich ergehen lassen. Sie ist bereits zu ihrer ehemaligen Kollegin Lilly in die Schweiz gereist und weiß, dass sie einen Tumor hat. Um festzustellen, wie schwer ihre Erkrankung wirklich ist, kommt Lilly, die nach wie vor in der Schweiz arbeitet, nun an die Sachsenklinik zurück.
Parallel steht in Folge 1125, die am 10. Februar ausgestrahlt wird, Kosmetikerin Karen Olfers (Désirée Nick) im Fokus, die nach einem Kreislaufkollaps eingeliefert wird und mit Nierenproblemen kämpft. Zugleich fürchtet sie um ihre berufliche Zukunft, da ihr Assistent Boris Achtel (Max Hegewald) ihr den Platz streitig machen will.
Zwischen Angst und Hoffnung
Bei ihrer Rückkehr nach Leipzig läuft Lilly als Erstes Dr. Kai Hoffmann (Julian Weigend) in die Arme, der nicht ahnt, dass seine Partnerin erkrankt ist. Sie will weiter vor ihm und dem gemeinsamen vierjährigen Sohn Emil heile Welt spielen, um ihre Familie nicht zu beunruhigen. Neben Lilly Phan hat sie nur ihren Freund und Kollegen, Dr. Ilay Demir (Tan Çağlar) ins Vertrauen gezogen. Diesen will sie auch in ihrer Patientenverfügung einsetzen, sodass er im Ernstfall nach ihrem Willen entscheiden kann. Die beiden Neurochirurg:innen führen weitere Untersuchungen durch und Dr. Lilly Phan, die eine Koryphäe auf ihrem Gebiet ist, stellt eine erschreckende Diagnose. Kann sie Maria helfen oder muss diese sterben?
Neue Karriere-Schritte
Nach ihrem Aus bei "In aller Freundschaft" spielte die Schauspielerin in einer Folge "Die Rosenheim-Cops" und "SOKO Stuttgart" mit. Auch in der ZDF-Reihe "Wilsberg" ist sie zu sehen. Seit 2019 verkörpert sie in der Krimiserie Thuong Nhi, die Gleichstellungsbeauftragte der Münsteraner Polizei.
Zudem war Mai Duong Kieu in der "Miss Merkel"-Reihe in "Ein Kreuzfahrt-Krimi" in einer spannenden Rolle zu sehen. Dort gönnt sich Angela gemeinsam mit ihrem Mann und Bodyguard Mike einen exklusiven Krimiurlaub auf dem Atlantik. Doch die erhoffte Auszeit nimmt eine düstere Wendung, als der deutsche Thrillerautor Florian Watzek plötzlich tot aufgefunden wird und der Luxusliner zum Tatort wird.
Du bist Fan von "In aller Freundschaft"?
Mehr entdecken
Rückkehr nach Leipzig
