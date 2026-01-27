Schwere Stunden Heute bei "In aller Freundschaft": Hirntumor! Schock-Diagnose für Prof. Dr. Maria Weber Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Sylvia Loth Dr. Maria Weber (Annett Renneberg, l.) bittet Dr. Ilay Demir (Tan Çağlar) nachdrücklich, sich aus ihren Angelegenheiten herauszuhalten. Bild: MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernick

Prof. Dr. Maria Weber steht vor der wohl schwersten Prüfung ihres Lebens: Heftige Kopfschmerzen und Ausfälle führen zu einer erschütternden Diagnose. Das erwartet dich in der Doppelfolge "In aller Freundschaft" am 27. Januar.

"In aller Freundschaft" Folge 1123: Schock-Diagnose für Prof. Dr. Maria Weber Die Herzspezialistin der Sachsenklink, Prof. Dr. Maria Weber (Annett Renneberg), kämpft nach wie vor mit heftigen Kopfschmerzattacken, Gedächtnisproblemen und Sehstörungen. Um abklären zu lassen, was dahintersteckt, hat sie sich bereits von Dr. Lilly Phan (Mai Duong Kieu) in Bern untersuchen lassen. Durch Zufall kommt ihr Kollege Dr. Ilay Demir (Tan Çağlar) dahinter und macht sich große Sorgen um Maria. Sie gesteht ihm, dass bei ihr bereits vor vier Jahren ein gutartiger Hirntumor diagnostiziert wurde. Sie zeigt Ilay ihre MRT-Aufnahmen, auf denen eine deutliche Raumforderung in der Nähe des Stammhirns zu erkennen ist. Der Assistenzarzt der Neurochirurgie ist schockiert und hofft, dass der Tumor erneut gutartig ist. Was wird die von Lilly durchgeführte Biopsie ergeben?

Dr. Roland Heilmann: Sorge um seine Schwiegertochter Fünf Wochen vor dem Geburtstermin springt Dr. Roland Heilmanns (Thomas Rühmann) Schwiegertochter Samira (Sarah Alles) die Hebamme ab. Roland und seine Kollegin, die Gynäkologin Dr. Ina Schulte (Isabell Gerschke), empfehlen ihr Arzu Ritter (Arzu Bazman). Diese hat sich gerade als Hebamme selbstständig gemacht und ist dabei, sich Räumlichkeiten in der Sachsenklinik einzurichten. Entgegen der Absprache mit Verwaltungschefin Sarah Marquardt (Alexa Maria Surholt) wird ihr kaum Equipment zur Verfügung gestellt. Da kommt Roland eine Idee.

"In aller Freundschaft" Folge 1124: Versöhnung ausgeschlossen? Nachdem Ana Scheer (Altine Emini) ihrem Mann Tore (Karl Seibt) beim Zuschlagen der Autotür versehentlich die Finger gebrochen hat, wird er in der Sachsenklinik behandelt. Dr. Philipp Brentano (Thomas Koch) ist entsetzt, wie das Ehepaar miteinander umgeht. Sie scheinen sich überhaupt nicht zu verstehen und nur zu streiten. Wie sich herausstellt, hat ihr gemeinsamer Hund aus Versehen das Schneckengift gefressen, das Tore im Garten verstreut hat. Der Graben zwischen den beiden scheint unüberwindbar. Als Tore plötzlich einen Krampfanfall erleidet und ins künstliche Koma versetzt wird, ist Ana in großer Sorge. Werden sich die beiden wieder versöhnen - und vor allem: Woran leidet Tore?

Bei Prof. Dr. Maria Weber stehen weitere Untersuchungen an Neben ihren Kopfschmerzen hat Maria eine Sehnenscheidenentzündung, weshalb sie nicht operieren kann. Ilay vermutet einen Zusammenhang mit der Raumforderung in ihrem Gehirn. Er macht sich nach wie vor große Sorgen und erfährt, dass weitere Untersuchungen anstehen. Dafür will Neurochirurgin Dr. Lilly Phan extra nach Leipzig kommen. Davon berichtet Maria außer ihrem Kollegen Ilay niemandem, nicht einmal ihrem Freund und Vater ihres Sohnes Emil, Dr. Kai Hoffmann (Julian Weigend).

Dr. Martin Stein und Petra Minou kommen sich näher Dr. Martin Stein (Bernhard Bettermann) fühlt sich weiterhin zu Petra Minou (Birge Schade), Mutter seiner Ex-Partnerin Nina Minou (Franziska Benz), hingezogen. Auch Petra, die als Gärtnerin arbeitet, findet ihn - nach anfänglichen Schwierigkeiten - mehr als nur attraktiv. Bei einem Date im Botanischen Garten stellt sie fest, dass er wenig mit dem eingebildeten Egoisten zu tun hat, für den sie ihn bislang hielt. Ob aus den Sympathiepunkten Schmetterlinge im Bauch werden?