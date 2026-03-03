Verluste
"In aller Freundschaft": Diese Stars haben die Serie bereits verlassen
Veröffentlicht:von Sylvia Loth
Fans der Krankenhaus-Serie müssen sich mit der Neubesetzung von Lisa Schroth an ein neues Gesicht gewöhnen. Neben der bisherigen Darstellerin Ella Zirzow haben diese "In aller Freundschaft"-Stars die Serie bereits verlassen.
Neubesetzung von Lisa Schroth
Lisa Schroth, die seit dem Tod ihrer Mutter bei ihrem leiblichen Vater Dr. Roland Heilmann (Thomas Rühmann, 70) lebt, wurde seit 2008 von Ella Zirzow (24) verkörpert. Bei ihrem Debüt in Folge 388 war sie gerade mal sechs Jahre alt. Bis 2023 spielte sie die Oberarzt-Tochter. In der 1000. Folge mussten sich Zuschauer:innen dann von der Jung-Schauspielerin verabschieden: Ihre Rolle Lisa zog es in die Fremde und damit weg aus Leipzig und der Sachsenklinik. Jetzt kehrt sie - in neuer Besetzung durch Louise Sophie Arnold (25) - und als frischgebackene Ärztin zurück. Da Ella Zirzow studiert, kann sie ihre Rolle nicht mehr wahrnehmen.
Es ist nicht die erste Zweit-Besetzung in der beliebten Krankenhaus-Serie. Und auch einige andere Darsteller:innen haben das Format - aus den unterschiedlichsten Gründen - bereits verlassen.
Dr. Achim Kreutzer: Zwei Schauspieler, eine Rolle
Ein relativ kurzes Gastspiel als Dr. Achim Kreutzer hatte Joachim Kretzer (57), der von Beginn an dabei war. Er verließ die beliebte Krankenhausserie bereits nach 39 Folgen. "Rote Rosen"-Fans ist er als Rechtsanwalt Torben Lichtenhagen, den er von 2010 bis 2020 verkörperte, bekannt.
Bei "In aller Freundschaft" wurde er vom Schauspieler Holger Daemgen (56) ersetzt, der die ARD-Serie in Folge 297 verlässt, als Kreutzer mit seiner Freundin auswandert. Danach ist der nur noch selten zu Besuch in der Sachsenklinik, zuletzt in Folge 1071, um seinem Freund Dr. Roland Heilmann (Thomas Rühmann) bei seiner Erkrankung beizustehen.
Charlotte Gauß: Nach 21 Jahren war Schluss
Die Rolle der Charlotte Gauß wurde von Ursula Karusseit über 20 Jahre lang verkörpert. Sie übernahm bis zu ihrem Tod im Februar 2019 die Rolle der guten Seele der Sachsenklinik. Zunächst kümmert sie sich liebevoll um ihren Ziehsohn Achim Kreutzer und dann um Familie Heilmann. Mit ihrem zweiten Mann Otto Stein († Rolf Becker) wandert sie nach Teneriffa aus. Zuvor führte sie jahrelang die Cafeteria der Sachsenklinik und hatte für Patient:innen und Mitarbeiter:innen stets ein offenes Ohr, wenngleich sie dazu neigte, sich zu sehr in die Angelegenheiten anderer einzumischen.
Die bekannte Theaterschauspielerin und Mutter von Schauspieler Pierre Beson (58) starb mit 79 Jahren an Herzinsuffizienz. Ihr Serien-Tod folgte wenige Monate später auf Teneriffa.
Otto Stein: Ehrlich und bodenständig
Der Ausstieg von Karusseits Filmpartner Rolf Becker, der seit 2006 fester Bestandteil von "In aller Freundschaft" war, folgte 2025.
Sein Tod am 12. Dezember 2025 mit 90 Jahren schockierte seine Kolleg:innen, die ihn immer in guter Erinnerung behalten werden. Als Cafeteria-Wirt Otto und Vater des Klinikchefs Dr. Martin Stein (Bernhard Bettermann, 61) zählte Becker zu den beliebtesten Gesichtern der Sachsenklinik. Der Vater der TV-Stars Ben (61) und Meret Becker (57) war bis zuletzt in einer seiner Lieblingsrollen zu sehen.
Yvonne Habermann: Beliebte Krankenschwester
16 Jahre lang verkörperte "Glücksrad"-Fee Maren Gilzer (66) Krankenschwester Yvonne Habermann. Von 1998 bis 2014 war sie fester Bestandteil der Serie. Als sie ihre große Liebe fand, wanderte sie nach Dubai aus. Danach wurde es ruhig um die Schauspielerin, die 2015 am RTL-Dschungelcamp teilnahm und sich den Sieg sicherte.
Vladi Nemetz: Pfleger mit Fingerspitzengefühl
Ein weiterer ehemaliger IaF-Star zog dieses Jahr ins Dschungelcamp: Stephen Dürr (51), belegte Platz 9. Zuvor nahm er bereits an "Das Sommerhaus der Stars" (2022) und "Promi Big Brother" (2016) teil. Er spielte Roland Heilmanns Schwiegersohn Vladi Nemetz und arbeitete als Pfleger in der Sachsenklinik. Nach sieben Jahren schied Nemetz durch einen dramatischen Serien-Tod aus. Gemeinsam mit seiner Partnerin Alina Heilmann (Alissa Jung, 44) verunglückte er bei einem Unfall tödlich.
Ihr gemeinsamer Sohn Jonas Heilmann (Anthony Petrifke, 27), der mittlerweile als Polizist arbeitet, ist bei seinen Großeltern Roland Heilmann und seiner mittlerweile verstorbenen Frau Pia († Hendrikje Fitz) aufgewachsen. Vladi war verständnisvoll und sehr empathisch.
Dr. Niklas Ahrend: Familiendrama und viel Gefühl
Roy Peter Link (43) spielte Dr. Niklas Ahrend von Folge 559 bis Folge 672, also von 2006 bis 2008. Er ist der Halbbruder von Dr. Kathrin Globisch (Andrea Kathrin Loewig, 59) und hat ein uneheliches Kind mit Hebamme Arzu Ritter (Arzu Bazman, 48). Nach seinem Ausstieg 2015 wechselte er direkt zum Spin-off "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte". Dort spielte er seine Rolle des Dr. Niklas Ahrend noch bis 2019 weiter. Schließlich wanderte Links Serien-Figur nach San Francisco aus.
Ingrid Rischke: Strenge Oberschwester
Jutta Kammann (82) prägte als Oberschwester Ingrid Rischke "In aller Freundschaft" 16 Jahre lang. Als resolute Oberschwester organisierte sie Pflege und Versorgung der Patient:innen mit äußerster Gewissenhaftigkeit. Von Folge 1 bis Folge 669 war sie zu sehen und heiratete im Laufe der Jahre Chefarzt Prof. Gernot Simoni († Dieter Bellmann). 2014 ging sie in den Serien-Ruhestand und kehrte danach für einige Gastauftritte zurück, zuletzt als Patientin in Episode 1107 "Ausgetickt".
