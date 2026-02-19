Nächstes Serien-Aus? "In aller Freundschaft"-Drama: Wird Jakob Heilmann den Serientod sterben? Aktualisiert: Vor 51 Minuten von Sylvia Loth Dr. Roland Heilmann (Thomas Rühmann, l.) und Samira Steffens (Sarah Alles) versuchen, Jakob Heilmann (Karsten Kühn) Mut zu machen. Bild: MDR/Saxonia Media/Sebastian Kiss

Nach dem Babyglück folgt der Albtraum: Als Jakobs Spenderherz zu versagen droht, wird ein Kunstherz zu seiner letzten Hoffnung. Für Familie Heilmann beginnt ein Kampf um Leben und Zukunft. Folgt kurz nach dem Aus von Annett Renneberg auch der Serientod von Karsten Kühn, der Jakob Heilmann seit 1998 verkörpert?

Jeden Dienstag eine neue Folge "In aller Freundschaft" um 21 Uhr im Livestream von Das Erste Hier geht es zum Livestream auf Joyn

Kunstherz als letzte Chance Seit Jakob Heilmann (Karsten Kühn) ein Teenager ist, lebt er mit einem Spenderherz. Nachdem er beim Fußballspielen zusammengebrochen war, diagnostizierte der damalige Klinikleiter der Sachsenklinik Prof. Dr. Gernot Simoni († Dieter Bellmann) eine dilatative Kardiomyopathie, eine schwere Herzerkrankung. Jakobs Herz war bereits so geschwächt, dass ihn nur noch eine Herz-Transplantation retten konnte. Nach vielen Jahren scheint sein Körper das Spenderorgan nun abzustoßen. In Folge 115 "Rückwärtsgang" wurde erstmals klar, dass Jakob seiner Familie seine Beschwerden verschweigt. Zum Entsetzen seines Vaters, Oberarzt Dr. Roland Heilmann (Thomas Rühmann), entschied er sich gegen einen stationären Aufenthalt. Herzchirurgin Prof. Dr. Maria Weber (Annett Renneberg), die selbst unheilbar erkrankt ist, hat Jakob vor wenigen Wochen - nach einem Herzinfarkt - auf Medikamente eingestellt. Doch diese scheinen nicht mehr zu wirken. Nach der freudigen Nachricht, der Geburt von Jakobs Tochter Wilma in Folge 1126 "Heilmann - nächste Generation", folgt die Hiobsbotschaft: In der neuen Folge "Kampf und Flucht" (läuft am 24. Februar) droht Jakobs Spenderherz zu versagen. Nur ein Kunstherz kann sein Leben erhalten. Da Maria nicht mehr selbst operieren kann, übernimmt Klinikleiter Dr. Martin Stein (Bernhard Bettermann) den Eingriff. Wird er Jakob retten können?

Dienstag, 24.02. 21:00 Uhr • In aller Freundschaft "Kampf oder Flucht" im Livestream Verfügbar auf Joyn 45 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Roland Heilmann bangt um seinen Sohn Das neue Familienglück mit Enkelin Wilma hält nur kurz, bevor Roland Heilmann erfährt, dass sein Sohn Jakob erneut in die Sachsenklinik eingeliefert wurde. Nur ein LVAD kann ihn retten. Das sogenannte Linksherzunterstützersystem, eine implantierte Blutpumpe, unterstützt den linken Herzventrikel, um die Zeit bis zur Transplantation zu überbrücken. Auch wenn Herzspezialistin Maria Weber die OP nicht durchführen kann, kümmert sie sich intensiv um das Kind ihres Kollegen. Sie macht sich große Sorgen um Jakob und setzt - genau wie Roland und seine Frau Dr. Kathrin Globisch (Andrea Kathrin Loewig) - alle Hoffnung auf ein Kunstherz.

Tragödie nach Babyglück Erst seit Kurzem schwebt Jaokb mit seiner Partnerin Samira Steffens (Sarah Alles) auf Wolke sieben: Nach einer dramatischen Sturzgeburt im Garten der Heilmanns geht es der frischgebackenen Mama und ihrer kleinen Wilma gut. Da Samira vor einiger Zeit eine Fehlgeburt hatte, bangten die beiden bis zuletzt um ihr Baby. Doch statt einer unbeschwerten Zeit beginnt wegen Jakobs Gesundheitszustand nun der Albtraum. Wird er es dank eines Kunstherzens schaffen und seine kleine Tochter aufwachsen sehen oder kommt jede Hilfe zu spät?

Du bist Fan von "In aller Freundschaft"? Dann schaue dir den Ableger "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" auf Joyn an!

"In aller Freundschaft"-Folge 1127: "Kampf oder Flucht" Nicht nur der Eingriff bei Jakob Heilmann wird bei allen Beteiligten zur Bewährungsprobe. Während ihr Bruder behandelt wird, kümmert sich Lisa (Louise Sophie Arnold) um dessen kleine Tochter, damit seine Freundin Samira sich ganz auf Jakob konzentrieren kann. Lisa bittet Pfleger Kris Haas (Jascha Rust), kurz auf Wilma aufzupassen. Weil Lisa die Zeit vergisst und Kris sich nicht mehr länger um das Baby kümmern kann, muss schließlich der Urologe Rolf Kaminski (Udo Schenk) ran. Auch Prof. Dr. Maria Weber wird auf die Probe gestellt. Die Tumorerkrankung macht ihr zu schaffen und sie will ihrem Partner Dr. Kai Hoffmann (Julian Weigend) immer noch nicht die Wahrheit sagen.