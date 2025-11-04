Er spielt Kris Haas "In aller Freundschaft"-Star Jascha Rust: Das ist über sein Liebesleben bekannt Aktualisiert: 08:00 Uhr von Annalena Graudenz Jascha Rust spielt seit zehn Jahren die Rolle des Kris Haas in "In aller Freundschaft". Bild: imago images/Andre Poling | picture alliance / zb | Thomas Schulze

Seit der Berliner im TV zu sehen ist, ist er ein Publikumsliebling. Auch in seiner Rolle in "In aller Freundschaft" wickelt Jascha Rust mit seinem Charme alle um den Finger. Das führt bei Fans natürlich zu der Frage: Hat der Schauspieler eine Partnerin?

Steckbrief Name : Jascha Rust

Geburtstag : 29. Oktober 1990

Geburtsort : Berlin

Wohnort : Potsdam

Größe : 1,70 Meter

Leidenschaft: Musik

Jascha Rust: Kindheit und Ausbildung Schon zu Schulzeiten stand Jascha Rust das erste Mal auf der Bühne. Und zwar auf der des Schultheaters seines Gymnasiums in Berlin-Lichterfeld. Als er das Wahlfach "Darstellende Kunst" wählte, ahnte er noch nicht, dass dies der Beginn seiner Karriere werden würde. 2009 bewarb er sich dann, eher aus Spaß als mit ernsten Absichten, für eine Rolle bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Umso größer war seine Überraschung, als die Produktionsfirma so begeistert von ihm war, dass sie ihm eine Rolle auf den Leib schneiderte. Das Abitur wurde kurzerhand an den Nagel gehängt und die nächsten vier Jahre war er als Zach Klingenthal fast täglich im TV zu sehen.

Von der Schule auf die Bildschirme Im Oktober 2014 verließ Jascha das Set der Seifenoper, um sich schauspielerisch weiterzuentwickeln und frei für neue Projekte zu sein. Bis Ende des Jahres flimmerte er noch als Zach über die Bildschirme, während er sich schon nach neuen Möglichkeiten umschaute. Er versuchte sich unter anderem als Co-Moderator der Musikshow "The Dome" in Ludwigsburg, blieb der Schauspielerei aber treu und fand - vermutlich schneller als gedacht - eine neue Rolle, die ihn für unabsehbare Zeit begleiten sollte.

Jascha Rust bei "In aller Freundschaft" Nur wenige Monate nach seinem "GZSZ"-Ausstieg landete der Sonnyboy seine nächste große Rolle - die er bis heute verkörpert. Im April 2015 war er das erste Mal in der beliebten Serie "In aller Freundschaft" zu sehen. Dort spielt er Kris Haas, der zunächst Sozialstunden in der Sachsenklinik ableisten muss, nachdem er Mist gebaut hatte. In den nächsten Jahren durchläuft seine Serienfigur eine echte Wandlung. Er bleibt dem Klinikum erhalten und macht im Anschluss eine Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger. Auch charakterlich entwickelt sich Jaschas Figur weiter. Anfangs von allen für seine unkonventionelle und unangepasste Art gefürchtet, entpuppt er sich als hingebungsvoller Krankenpfleger und wird immer beliebter - bei seinem Klinik-Team, den Patient:innen und beim Publikum.

