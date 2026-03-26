Schauspielerin im Porträt "In aller Freundschaft"-Star Vanessa Rottenburg gibt alles für die Schauspielerei: "Es war damals sehr steinig" Veröffentlicht: Vor 11 Minuten von Bonnie Plitzkat Vanessa Rottenburg spielt die Ärztin Dr. Lucia Böhm in der Erfolgsserie "In aller Freundschaft". Bild: MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernick

Zwischen Nebenjobs, einem schweren Unfall und spätem Durchbruch: Vanessa Rottenburgs Weg zur Chefärztin im Fernsehen war von Umwegen geprägt.

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Keine Jobs? So hielt sich Vanessa Rottenburg über Wasser Vanessa Rottenburg ist 1985 in Augsburg geboren und lebt heute in Berlin. Die Deutsch-Amerikanerin hat an der Akademie der Darstellenden Künste in Ulm Schauspiel studiert und parallel dazu eine Ausbildung zur Drehbuchautorin absolviert. Im Anschluss hat sie noch die Filmschauspielschule in Berlin besucht. Erste Schauspielrollen zu ergattern war für Vanessa allerdings nicht so einfach. "Es war damals sehr steinig, es ändert sich jetzt ein bisschen, dass die Türen aufgehen", offenbart sie in der MDR-Talkshow "Riverboat". Schauspieljobs waren rar, deswegen hielt sich die Augsburgerin zeitweise mit Pfandflaschensammeln, Flyer verteilen und Kellnern über Wasser.

Schauspielkarriere vor dem Aus Ein schwerer Unfall verändert Vanessa Rottenburgs Leben schlagartig. Beim Cheerleading zertrümmerte ein stürzendes Teammitglied aus Versehen ihr Gesicht. Es folgten monatelange Behandlungen. Die Diagnose: doppelter Nasenbruch, doppelter Kieferbruch, zersplitterte Augenhöhle und durchtrennte Augenbänder. "Du bist in einem totalen Schockzustand." beschreibt die Schauspielerin ihren Krankenhausaufenthalt. Doch nicht nur die Schmerzen machten ihr zu schaffen. Ihr behandelnder Arzt überbrachte ihr die Botschaft: Schauspielerei - das wird nichts mehr. Doch schon damals war Rottenburg fest von ihrem Ziel überzeugt und konterte: "Ich bin sehr gläubig und glauben Sie mir, es wird wieder!" Damit sollte sie Recht behalten.

"In aller Freundschaft": Ihre erste große Rolle Seit November 2024 ist sie im Fernsehen als Chefärztin der Notaufnahme Dr. Lucia Böhm bei "In aller Freundschaft" zu sehen. Um sich optimal auf die Rolle vorzubereiten, absolvierte Vanessa Rottenburg vorher ein Praktikum in einem Krankenhaus. Sie durfte Operationen begleiten und beobachtete dabei genau die Abläufe sowie die Kommunikation zwischen den Ärzt:innen im Klinikalltag. All das fließt in ihre Rolle als Dr. Lucia Böhm ein! In den ersten Folgen stieß die Chefärztin jedoch bei den Fans auf Widerstand. Rottenburgs Antwort auf die empörten Kommentare: "Ich finde es total süß, wie sehr das Publikum an diesen Geschichten dran ist." Sie beschreibt ihre Rolle, die besonders in den ersten Folgen mit dem Team der Sachsenklinik aneckt: "Sie spricht die Dinge aus, wie sie sind." Und weiter: "Sie ist sehr zielstrebig, sie hat nicht so viel Lust auf Smalltalk, sie kommt da an, um ihre Arbeit zu machen, um die Beste zu sein in dem, was sie tut, und das macht sie gut." Anders als auf dem Bildschirm empfing das Team seine neue Kollegin mit offenen Armen: "Ich habe gedreht und es hat sich angefühlt, als wäre ich schon immer da."

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