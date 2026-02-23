Ab 24. Februar "In aller Freundschaft"-Vorschau: Kann Jakob Heilmann gerettet werden? Veröffentlicht: Vor 25 Minuten von Sylvia Loth Prof. Dr. Maria Weber (Annett Renneberg, l.) sieht momentan nur noch eine Lösung: Jakob Heilmann (Karsten Kühn, r.) braucht ein Herz-Unterstützungssystem. Bild: MDR / Saxonia Media / Rudolf Wernick

Nach der Schock-Diagnose für Prof. Dr. Maria Weber folgt in der Sachsenklinik die nächste Hiobsbotschaft. Jakob Heilmann kann mit seinem Spenderherz so nicht mehr weiterleben, aber es gibt nur eine Möglichkeit, sein Leben zu retten!

"In aller Freundschaft" Folge 1127: Kunstherz als letzte Option Als Samira Steffens (Sarah Alles) mit ihrem Partner Jakob Heilmann (Karsten Kühn) zur Nachuntersuchung für Töchterchen Wilma, die erst wenige Wochen alt ist, in der Sachsenklinik kommt, bricht Jakob zusammen. Sofort sind Ängste und Sorgen wegen seines Spenderherzens, das er seit vielen Jahren trägt, wieder da. Nach Wochen des Bangens wurde er von Herzchirurgin Prof. Dr. Maria Weber (Annett Renneberg) mit Medikamenten eingestellt. Doch nach einer Echo-Untersuchung des Herzens erhält Jakob Heilmann die schreckliche Diagnose. Er braucht ein LVAD: ein sogenanntes Linksherz-Unterstützungssystem. Das ist eine implantierte Pumpe, um die linke Herzkammer zu entlasten. Obwohl Herzspezialistin Maria Weber den Eingriff nicht selbst vornehmen kann, steht sie dem Sohn ihres Kollegen eng zur Seite. Gemeinsam mit Roland Heilmann (Thomas Rühmann) und seiner Frau Dr. Kathrin Globisch (Andrea Kathrin Loewig) setzt sie all ihre Hoffnung auf das Kunstherz, während die Sorge um Jakob wächst.

Angst vor der Wahrheit Prof. Dr. Maria Weber verschweigt ihrem Partner Dr. Kai Hoffmann (Julian Weigend) weiterhin, dass sie unheilbar krank ist. Ihr Hirntumor ist inoperabel und eine Chemotherapie lehnt die zweifache Mutter ab. Während ihr erwachsener Sohn aus einer früheren Beziehung in München sein eigenes Leben lebt, hat sie mit ihrem Kollegen Kai den vierjährigen Emil. Da sie weiß, dass sie ihn nicht aufwachsen sehen wird, zeichnet sie seit der Diagnose immer wieder Videos für ihn auf, damit er seine Mutter auch nach ihrem Tod sehen kann. Diese intimen Momente scheinen ihr beinahe das Herz zu brechen, doch sie schafft es einfach nicht, Kai die Wahrheit zu sagen und wird dafür von ihrem Freund und Kollegen Dr. Ilay Demir (Tan Çağlar) ermahnt. Wann wird Maria ihrer Familie endlich die Wahrheit sagen?

Neue Herausforderung für Dr. Rolf Kaminski Dr. Rolf Kaminski (Udo Schenk) ist nicht gerade für seine liebevolle und fürsorgliche Art bekannt. Doch ausgerechnet er soll sich um Baby Wilma kümmern, während Samira ihrem Jakob zur Seite steht. Zunächst hat sich Jakobs Schwester Lisa (Louise Sophie Arnold)um ihre Nichte gekümmert und danach Pfleger Kris Haas (Jascha Rust). Da beide keine Zeit mehr haben, landet das Baby schließlich bei Rolf Kaminski, der davon wenig begeistert ist. Der introvertierte Eigenbrötler wirkt leicht überfordert, bevor ihm eine Idee kommt ...

Babysitter Dr. Rolf Kaminski (Udo Schenk, l.) und Sarah Marquardt (Alexa Maria Surholt, r.) mit Baby Wilma. Bild: MDR/Saxonia Media/Sebastian Kiss