Am 28. April "In aller Freundschaft"-Vorschau für heute: Dicke Luft bei Arzu und Philipp! Aktualisiert: Vor 42 Minuten von Sylvia Loth Bei Dr. Philipp Brentano (Thomas Koch, l.) und seiner Frau (Arzu Bazman, r.) gibt es dicke Luft. Bild: MDR / Saxonia Media / Sebastian Kiss (2), imago stock&people

Bei Familie Brentano sorgt ein geplanter Grillverkauf für Streit, die Ehe von Rosa und Thorsten Römhild erfährt eine Krise, als ein Seitensprung und eine rätselhafte Erkrankung nach einer Kreuzfahrt Fragen aufwerfen. Das erwartet dich in der nächsten "In aller Freundschaft"-Folge.

"In aller Freundschaft" läuft dienstags um 21 Uhr Hier im ARD-Livestream auf Joyn anschauen

"In aller Freundschaft" Folge 1136: So geht es nach dem Brand weiter Nach dem Feuer im Verwaltungstrakt ist die Sachsenklinik durch den entstandenen Qualm in verschiedenen Stationen in Mitleidenschaft gezogen worden. Während die demenzkranke ehemalige Krankenschwester Yvonne Habermann (Maren Gilzer) wieder entlassen wurde, kuriert sich PJ-lerin Lisa Schroth (Louise Sophie Arnold) nach ihrer Rauchvergiftung zu Hause aus. In der Klinik herrscht Organisationschaos, da nach wie vor nicht alle Betten einsatzbereit sind. Klinikleiter Dr. Martin Stein (Bernhard Bettermann) erklärt gegenüber Verwaltungschefin Sarah Marquardt (Alexa Maria Surholt) und Chefarzt Dr. Philipp Brentano (Thomas Koch), dass die Belüftungsanlage den Rauchgeruch im Krankenhaus verteilt hat. Es kann bis zu zwei Wochen dauern, bis der Geruch und die Luftmesswerte sich wieder beruhigen. Da Sarahs Büro ausgebrannt ist, muss sie auf andere Räumlichkeiten ausweichen, was ebenfalls zu Zwist führt.

Böse Überraschung für Dr. Philipp Brentano Auch bei Hebamme Arzu (Arzu Bazman) und ihrem Mann Dr. Philipp Brentano herrscht dicke Luft. Der bekommt nämlich nur durch Zufall mit, dass seine Frau seinen geliebten Grill verkaufen will und am schwarzen Brett einen Aushang gemacht hat. Roland Heilmann (Thomas Rühmann) freut sich über die günstige Gelegenheit und fragt Philipp, wann er den Grill abholen kann. Völlig entrüstet beschließt Philipp seiner Frau einen Strich durch die Rechnung zu machen. Er gibt zwar zu, dass er den Grill bislang überhaupt nicht benutzt hat, will jetzt jedoch ein Grillfest für die Belegschaft organisieren. Gemeinsam mit seinem Kollegen Roland Heilmann organisiert er ein kleines Fest nach Feierabend. Die beiden sind mit der Organisation ganz schön überfordert, zumal ihnen Sarah Marquardt einen Strich durch die Rechnung machen will. Dann verletzt sich Philipp auch noch an der Hand und der Schreckmoment ist groß …

Heute, 21:00 Uhr • In aller Freundschaft Familie in Aufruhr Verfügbar auf Joyn 45 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Schwieriges Geständnis Bei Rosa Römhild (Marion Kracht) und ihrem Mann Thorsten (Frank Röth) treten nach einer Kreuzfahrt die gleichen Symptome auf. Als sie in die Sachsenklinik kommen, besteht die Gefahr eines sexuellen Infekts, weshalb Rosa ihrem Mann einen Seitensprung beichtet. Der fällt aus allen Wolken, ebenso wie ihre erwachsene Tochter Theresa (Sina Reiß) und ihr Enkel Clemens (Jarno Mindner). Geknickt muss Rosa feststellen, dass ihre Ehe kurz vor dem Aus steht. Dabei ahnt sie noch nicht einmal, dass ihr Mann auch ein Geheimnis in sich trägt, das ihre Beziehung belastet. Als es ihrer Tochter zunehmend schlechter geht und diese auch behandelt und sogar künstlich beatmet werden muss, stellt sich heraus, dass die Ursache eine ganz andere ist als ursprünglich gedacht. Es muss also doch etwas mit der Kreuzfahrt zu tun haben, die alle kurz zuvor gemeinsam in der Karibik gemacht haben.

Ehe vor dem Aus? Da sowohl Rosa Römhild (Marion Kracht) als auch ihr Mann Thorsten (Frank Röth) gleiche Infekt-Symptome aufweisen, besteht die Möglichkeit einer sexuellen Übertragung. Bild: MDR/Saxonia Media/Sebastian Kiss