Ab 3. März "In aller Freundschaft"-Vorschau: Offenbart Ilay Marias Todes-Diagnose Dr. Hoffmann? Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Sylvia Loth Dr. Ilay Demir (Tan Caglar, l.) fällt es sehr schwer, Dr. Kai Hoffmann (Julian Weigend, r.) im Unklaren zu lassen. Bild: MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernick

Ilay leidet darunter, dass Maria ihrem Partner Kai ihre tödliche Krebserkrankung verschweigt. Während die Herzspezialistin ihre verbleibende Zeit unbeschwert mit Kai und Sohn Emil verbringen möchte und weitere Behandlungen ablehnt, ringt Ilay mit der Frage, ob er Kai die Wahrheit sagen soll.

"In aller Freundschaft" läuft dienstags um 21 Uhr Hier im ARD-Livestream auf Joyn anschauen

"In aller Freundschaft" Folge 1128: Wer wird das Gesicht der Sachsenklinik? Verwaltungs-Chefin Sarah Marquardt (Alexa Maria Surholt) ist auf der Suche nach einem Model für die neue Klinik-Webseite. Sie hat den Termin verschwitzt und muss kurzfristig ein Gesicht für das Krankenhaus finden. Obwohl sie es nur gut meint, verscherzt sie es sich mit Anästhesistin Dr. Kathrin Globisch (Andrea Kathrin Loewig), Gynäkologin Dr. Ina Schulte (Isabell Gerschke) und Hebamme Arzu Ritter (Arzu Bazman). Sarah wünscht sich unbedingt eine Frau, um die Sachsenklinik zu repräsentieren. Dabei fällt es ihr nicht leicht, die richtigen Argumente zu finden und macht sich bei einigen ihrer Kolleginnen unbeliebt. Bis zuletzt hofft sie auf Unterstützung für die geplanten Fotos. Wird sie das Shooting und das Image der Klinik retten können?

Dienstag, 03.03. 21:00 Uhr • In aller Freundschaft Leben, das bleibt Verfügbar auf Joyn 45 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Rätselhafte Wendung Elisa Schwarz (Cornelia Lippert) und ihr Mann Eugen Schwarz (Heiner Hardt) sind schon seit 44 Jahren ein Paar. Doch seit ein paar Monaten erkennt der Rentner seine Partnerin kaum wieder. Sie hat plötzlich keine Angst mehr und will lauter gefährliche Unternehmungen - wie Fallschirmspringen - ausprobieren. Ganz im Gegensatz zu früher. Er fühlt sich ausgeschlossen und benachteiligt. Als sie nach dem Fallschirmsprung ohnmächtig wird und in die Sachsenklinik eingeliefert wird, macht er sich immense Sorgen. Was steckt nur hinter der Wesens-Veränderung seiner Frau und der Synkope?

Du bist Fan von "In aller Freundschaft"? Dann schaue dir "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" auf Joyn an!

Schwierige Entscheidung Dr. Ilay Demir (Tan Çağlar) hält es nicht länger aus, dass Prof. Dr. Maria Weber (Annett Renneberg) ihrem Freund Dr. Kai Hoffmann (Julian Weigend) ihre Erkrankung verschweigt. Sie will die gemeinsame Zeit mit Kai und dem vierjährigen Söhnchen Emil genießen und die Familie nicht mit ihrer Krebserkrankung belasten. Doch Ilay findet, dass Kai es verdient hat, die Wahrheit zu kennen. Er hadert mit sich, ob er Marias Geheimnis verraten soll. Hat Kai wirklich einen Anspruch darauf, zu wissen, dass seine Partnerin bald sterben wird? Und vor allem: Wie wird der Chirurg auf die unfassbare Nachricht reagieren? Zugleich ist es für Ilay als Freund und Kollege schwer zu ertragen, dass Maria jede weitere Behandlung ablehnt und bald sterben wird. Als sie ihm einen USB-Stick mit vertraulichen Daten für Kai und Emil überreicht, die er bis nach ihrem Tod aufbewahren soll, fasst der Assistenzarzt der Neurochirurgie einen folgenschweren Entschluss.