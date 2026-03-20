Ab 24. März "In aller Freundschaft"-Vorschau: Schicksalsstunden in der Sachsenklinik - Sterben in einer Folge zwei Hauptfiguren? Veröffentlicht: Vor 28 Minuten von Sylvia Loth Maria Weber (Annett Renneberg, l.) wird nach einem Sturz in die Sachsenklinik eingeliefert. Jetzt erfahren auch Arzu Ritter (Arzu Bazman, M.) von Dr. Ilay Demir (Tan Çağlar, r.) von ihrem Schicksal. Bild: MDR / Sebastian Kiss

Maria verunglückt während ihrer Flitterwochen und wird in die Sachsenklinik eingeliefert. Ihr Ehemann Kai kann die Diagnose nicht akzeptieren, während ihre Kollegen den Ernst der Lage sofort begreifen. Parallel verschlechtert sich Jakob Heilmanns Zustand rapide - er benötigt innerhalb weniger Stunden ein Spenderherz, während seine Familie um sein Leben bangt.

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"In aller Freundschaft" Folge 1131: Marias letzte Stunden in der Sachsenklinik Nach dem Jawort genießen Dr. Kai Hoffmann (Julian Weigend) und Prof. Dr. Maria Weber (Annett Renneberg) ihre Flitterwochen. Bei einer Bootstour auf einem Leipziger See muss Kai plötzlich wenden, Maria stürzt und verliert das Bewusstsein. Als sie in die Sachsenklinik eingeliefert wird, will Kai nicht wahrhaben, dass mehr als ein Unfall dahintersteckt. Dr. Ilay Demir (Tan Çağlar) ist sofort klar, dass seine Freundin und Kollegin eine Blutung aufgrund ihres Tumors hat. Ihre Pupillen sind geweitet und sie zeigt keine Lichtreaktion. Doch Kai will nicht wahrhaben, dass seine große Liebe hirntot ist. Er wacht an Marias Krankenbett und will sie wieder zurück ins Leben holen, um noch mehr Zeit mit ihr und dem gemeinsamen vierjährigen Sohn Emil verbringen zu können.

So reagieren Marias Kolleg:innen auf ihre Erkrankung Während Kai die Wahrheit nicht akzeptieren kann, sind die Kolleg:innen im Krankenhaus über Marias schweres Schicksal entsetzt. Außer Ilay und Verwaltungschefin Sarah Marquardt (Alexa Maria Surholt) ahnte niemand, warum sie wirklich eine Auszeit genommen hat. Chefarzt Dr. Philipp Brentano (Thomas Koch), seine Frau Arzu Ritter (Arzu Bazman) und Klinikleiter Dr. Martin Stein (Bernhard Bettermann) können es kaum fassen. Sie wissen, dass Maria nicht mehr geholfen werden kann und sie nie wieder aufwachen wird. Als Kai bei seiner Frau wacht, kümmern sich Arzu und Philipp um den kleinen Emil. Unterdessen setzt Ilay alles daran, dass Kai diese schreckliche Wahrheit akzeptiert - wie grausam sie auch sein mag - um Marias letzten großen Wunsch zu erfüllen. Der Herzspezialistin war es wichtig, ihre Organe zu spenden. Im Trailer zur Folge zeigt sich jedoch: Marias Mann setzt alles in seiner Macht daran, dass Ilay ihr nicht die Organe entnehmen kann. Er schlägt dem Arzt sogar die Hand weg, als dieser ihr Krankenbett berührt.

Dienstag, 24.03. 21:00 Uhr • In aller Freundschaft "Können Wunder geschehen?" im Livestream Verfügbar auf Joyn 45 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

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Muss auch Jakob Heilmann sterben? Lisa (Louise Sophie Arnold) will eigentlich die Zusage für ihre PJ-Stelle an der Sachsenklinik feiern. Doch dann merkt sie, dass es ihrem Bruder Jakob (Karsten Kühn) ziemlich schlecht geht. Dabei schien es ihm durch den LVAD, eine implantierten Blutpumpe, die den Herzventrikel unterstützt, besser zu gehen. Zunächst geht sein behandelnder Arzt, Dr. Martin Stein, von einem Infekt aus. Doch als die Antibiotika nicht anschlagen, scheinen sich Lisas Befürchtungen zu bewahrheiten. Er kommt mit seinem Kunstherz nicht mehr zurecht und braucht ganz dringend ein Spenderherz. Die Aussichten in wenigen Stunden eines zu bekommen, sind eigentlich gleich null. Dr. Roland Heilmann (Thomas Rühmann) weiß nicht mehr weiter und auch Dr. Kathrin Globisch (Andrea Kathrin Loewig) hat kaum noch Hoffnung. Gibt es für Jakob ein Happy End oder wird er am selben Tag wie Maria Weber in der Sachsenklinik sterben?