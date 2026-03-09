Ab 10. März "In aller Freundschaft"-Wochen-Vorschau: Heiratet Dr. Maria Weber noch kurz vor ihrem Serientod? Veröffentlicht: Vor 5 Stunden von Sylvia Loth Dr. Kai Hoffmann (Julian Weigend) will seiner Lebensgefährtin Prof. Dr. Maria Weber (Annett Rennberg) einen Heiratsantrag machen. Wird sie Ja sagen? Bild: MDR/Saxonia Media/Sebastian Kiss

Herzspezialistin Maria Weber wird wegen ihres unheilbaren Hirntumors immer schwächer und kann nicht mehr als Ärztin arbeiten. Als ihr Partner Kai Hoffmann ihr einen Heiratsantrag macht, ist sie überfordert und zögert zunächst. Wie wird sie sich entscheiden?

"In aller Freundschaft" läuft dienstags um 21 Uhr Hier im ARD-Livestream auf Joyn anschauen

"In aller Freundschaft" Folge 1129: Antrag mit Happy End Seitdem Dr. Kai Hoffmann (Julian Weigend) weiß, dass seine Freundin unheilbar krank ist, will er jede freie Minute mit Maria verbringen. Unterdessen geht es der Herzchirurgin Prof. Dr. Maria Weber (Annett Renneberg) immer schlechter. Sie kann sich schließlich sogar dazu durchringen, mit Verwaltungschefin Sarah Marquardt (Alexa Maria Surholt) zu sprechen und sie einzuweihen. Wegen ihres Hirntumors ist es Maria unmöglich, weiter als Ärztin zu arbeiten. Neben dieser bitteren Erkenntnis widerfährt ihr zugleich etwas Wunderschönes: Kai will ihr einen Heiratsantrag machen. Zunächst weicht sie ihm aus, bevor sie schließlich doch Ja sagt. Und prompt folgt eine romantische Trauung, an der nur das Ehepaar und sein kleiner Sohn Emil teilnehmen. Doch wie viel Zeit wird Maria noch bleiben?

Dienstag, 10.03. 21:00 Uhr • In aller Freundschaft In guten wie in schlechten Zeiten ... Verfügbar auf Joyn 45 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Du bist Fan von "In aller Freundschaft"? Dann schaue dir "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" auf Joyn an!

Behandlungsfehler durch Dr. Philipp Brentanto? Verwaltungschefin Sarah ist aufgeregt, da der Besuch des Abteilungsleiters des Gesundheitsdezernats, Gregor Boehmisch (Steffen Groth) zur Prüfung des Geschäftsberichts in der Sachsenklinik ansteht. Ausgerechnet vor der Klinik bricht der Prüfer zusammen und muss aufgrund einer akuten Gallenblasenentzündung schnell operiert werden. Er ist Angstpatient und bekommt total Panik, dass etwas schiefgehen könnte. Die hat auch die Verwaltungschefin und weist das OP-Team um Dr. Philipp Brentano (Thomas Koch) und Dr. Ina Schulte (Isabell Gerschke) an, sich überkorrekt zu verhalten. Doch dann scheint dem Chefarzt ein Behandlungsfehler unterlaufen zu sein. Nach der Operation befindet sich möglicherweise noch ein OP-Tupfer im Bauch des Patienten. Dieser reagiert entsetzt, will sich nicht weiter in der Leipziger Klinik behandeln lassen und Dr. Brentano verklagen. Welche Auswirkungen hat das auf die gesamte Sachsenklinik?

Unerwartete Schmerzen Gesundheitsstatistiker Dr. Gregor Boehmisch (Steffen Groth) hat nach seiner Operation plötzlich starke Schmerzen. Bild: MDR/Saxonia Media/Sebastian Kiss