Seit Mai mischt Frédéric Brossier als Herzchirurg Benno Nowak die Sachsenklinik auf. Im ARD-Interview spricht er darüber, was ihn an der Rolle reizt und ob er sich von Benno eigentlich behandeln lassen würde.

Frédéric Brossier: Vom "Bergdoktor" zum neuen Herzchirurgen bei "In aller Freundschaft"

Frédéric Brossier ist vielen Serien-Fans wahrscheinlich bereits als David Kästner aus der erfolgreichen ZDF-Serie "Der Bergdoktor" bekannt, wo er vom Rettungssanitäter zur Sprechstundenhilfe von Dr. Martin Gruber wurde. Jetzt hat er jedoch die Alpen gegen Leipzig eingetauscht: Als Dr. Benno Nowak ist er seit der Doppelfolge vom 26. Mai 2026 festes Mitglied der Herz-Chirurgie in der Sachsenklinik. Dort tritt er die Nachfolge von Prof. Dr. Maria Weber an, die die Serie zuvor verlassen hat.

Genau dieser Wechsel sorgt bei einem Teil des Publikums für Stirnrunzeln. Der Sprung vom ZDF-Sanitäter zur ARD-Herzchirurgie ist optisch und inhaltlich weit und auch die Reaktion der Fans spiegelt das wider. Hinzu kommt: Brossier wirkt jung, sehr jung sogar für jemanden, dem man in der Serie umfassende herzchirurgische Erfahrung zuschreibt. Auch die Figur selbst polarisiert: Benno Nowak wurde bewusst als Gegenpol zur Klinikroutine angelegt - einer, der eigenmächtig handelt und den geordneten Ablauf in der Sachsenklinik durcheinanderbringt.

Was ihn an seiner Rolle besonders fasziniert, beschreibt Brossier im ARD-Interview mit großer Begeisterung: Benno trage das Herz auf der Zunge und ecke damit durchaus an - weil er erst reagiere und sich dann erst bewusst werde, was er eigentlich gesagt habe. Dadurch bekomme seine Figur "eine kleine Wildheit", so der Schauspieler. Genau diese Qualität in die Sachsenklinik zu tragen, habe ihn gereizt.

Dazu kommt, dass Benno und Dr. Lucia Böhm (Vanessa Rottenburg) keine Unbekannten sind - die beiden haben zur gleichen Zeit studiert. Für Brossier ist das ein besonderes Geschenk, denn Vanessa Rottenburg kennt er auch privat. Mit einer bestehenden Freundschaft bei "In aller Freundschaft" einzusteigen sei "ein wahnsinniges Geschenk" gewesen, sagt er. Was Benno künftig noch aufwühlen werde, wolle er auf sich zukommen lassen.