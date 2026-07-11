Stinksauer! "KI-Bot-Ar***löcher!": Das macht "In aller Freundschaft"-Star Alexa Maria Surholt richtig wütend Aktualisiert: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom Alex Maria Surholt spricht auf Instagram offen über ihren Frust mit einer Support-Hotline. Bild: MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernick

Eigentlich möchte Alexa Maria Surholt nur ein Auto abmelden. Doch stattdessen landet der "In aller Freundschaft"-Star in einer endlosen Support-Hotline. Auf Instagram teilt die Schauspielerin ihren Frust und rastet aus.

Manchmal genügt schon ein Anruf, um den Puls nach oben zu treiben. Genau das erlebt Schauspielerin Alexa Maria Surholt. Der "In aller Freundschaft"-Star meldet sich in ihrer Instagram-Story direkt aus einer Support-Hotline - und macht keinen Hehl daraus, wie genervt sie ist.

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"In aller Freundschaft"-Star Alexa flippt aus Auslöser ist offenbar ein Problem mit einer Mietwagen-Buchung. In ihrer ersten Story schildert sie die Situation knapp, aber unmissverständlich:

Ich hänge seit 35 Minuten in der Support-Hotline von 'freenow'. Alexa Maria Surholt

Eine Lösung ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht in Sicht. Kurz darauf folgt ein Video, in dem die 58-Jährige ihrem Ärger freien Lauf lässt. Sie vermutet zwar selbst, dass ihre Meinung nicht jeder teilen wird, bleibt aber deutlich.

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Vielleicht ist das jetzt der totale Boomer-Take - ist mir aber auch sch***egal! Alexa Maria Surholt

Besonders stört sie, dass sie nach eigener Aussage keinen Menschen erreicht, sondern nur mit automatisierten Systemen kommunizieren kann. Deshalb legt sie nach und findet deutliche Worte in ihrer Instagram-Story: "Es regt mich so auf, dass man heutzutage keinen Menschen mehr irgendwo erreicht“, sagt sie mit Nachdruck.

Sondern mit irgendwelchen KI-Bot-Ar***löchern zu tun hat. Alexa Maria Surholt

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