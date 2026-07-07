Fußball-Persönlichkeit zu Gast
"Ich war richtig aufgeregt": Arzu Bazman kündigt Fußballer als Gast bei "In aller Freundschaft" an
Aktualisiert:von C3 Newsroom
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"In aller Freundschaft": Diese Abschiede stimmten Fans besonders traurig
Videoclip • 01:47 Min • Ab 12
"In aller Freundschaft" legt aktuell eine Sommerpause ein. Doch Arzu Bazman kündigte bereits an, dass Ex-Nationaltorhüterin Almuth Schult demnächst einen Gastauftritt in der Serie hat. Außerdem spricht die Schauspielerin über ihre Rolle als Arzu Ritter.
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Almuth Schult übernimmt Gastrolle
Bis zum 1. September zeigt die ARD laut aktueller Planung keine neuen Folgen von "In aller Freundschaft". Danach sorgt Ex-Nationaltorhüterin Almuth Schult in Folge 1147 "Eins gegen Eins" für prominente Verstärkung in der Sachsenklinik, wie Arzu Bazman gegenüber dem Nachrichtenportal "TAG24" erklärte. Für die Schauspielerin war der gemeinsame Dreh ein echtes Highlight: "Da durfte ich mit einem echten Fußball-Star drehen: Ex-National-Torhüterin Almuth Schult. Da ist tatsächlich Fan auf Fan getroffen. Ich war richtig aufgeregt, mit ihr zu drehen."
Almuth Schult zählt zu den bekanntesten Gesichtern des deutschen Frauenfußballs. Die 35-jährige wurde 2016 Olympiasiegerin, gewann mit dem VfL Wolfsburg als Stammtorhüterin mehrfach Deutsche Meisterschaft und den DFB-Pokal, war U-20-Weltmeisterin, Europameisterin und Vize-Europameisterin. Derzeit ist sie als Fußball-Expertin für die ARD zu sehen.
Privat ist die ehemalige DFB-Torhüterin verheiratet, vierfache Mutter und lebt mit ihrer Familie im niedersächsischen Wendland. Welche Figur Schult bei "In aller Freundschaft" spielt, wurde bislang noch nicht bekannt gegeben.
Das unterscheidet Arzu Bazman von ihrer Serienfigur
Seit 2001 verkörpert Arzu Bazman die Pflegedienstleiterin Arzu Ritter bei "In aller Freundschaft", mit der sie privat allerdings wenig gemeinsam hat. "Eine einzige Parallele wäre die Mutterschaft. Auch ich bin ja vor ein paar Jahren Mama geworden. Bei mir ist es aber sehr bewusst bei einem geblieben", sagte sie im Gespräch mit "TAG24". Drei Kinder im Alltag, wie bei ihrer Serienfigur, könne Bazman sich nicht vorstellen, wie sie scherzhaft ergänzte. Während Arzu Ritter eher ruhig ist, beschrieb sich die 48-Jährige selbst als "Duracell-Häschen".
Ihre Serien-Kolleg:innen seien für sie längst "die zweite Familie". Zudem betonte Arzu Bazman: "Wir sind so ein super Team und ich drehe jeden einzelnen Tag gern hier - seit über 25 Jahren."
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