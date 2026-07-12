Stinksauer!
"KI-Bot-Ar***löcher!": Was "In aller Freundschaft"-Star Alexa Maria Surholt auf die Palme bringt
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Eigentlich möchte Alexa Maria Surholt nur ein Auto abmelden. Doch stattdessen landet der "In aller Freundschaft"-Star in einer endlosen Support-Hotline. Auf Instagram teilt die Schauspielerin ihren Frust und rastet aus.
Manchmal genügt schon ein Anruf, um den Puls nach oben zu treiben. Genau das erlebt Schauspielerin Alexa Maria Surholt. Der "In aller Freundschaft"-Star meldet sich in ihrer Instagram-Story direkt aus einer Support-Hotline - und macht keinen Hehl daraus, wie genervt sie ist.
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"In aller Freundschaft"-Star Alexa flippt aus
Auslöser ist offenbar ein Problem mit einer Mietwagen-Buchung. In ihrer ersten Story schildert sie die Situation knapp, aber unmissverständlich:
Ich hänge seit 35 Minuten in der Support-Hotline von 'freenow'.
Eine Lösung ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht in Sicht. Kurz darauf folgt ein Video, in dem die 58-Jährige ihrem Ärger freien Lauf lässt. Sie vermutet zwar selbst, dass ihre Meinung nicht jeder teilen wird, bleibt aber deutlich.
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Vielleicht ist das jetzt der totale Boomer-Take - ist mir aber auch sch***egal!
Besonders stört sie, dass sie nach eigener Aussage keinen Menschen erreicht, sondern nur mit automatisierten Systemen kommunizieren kann. Deshalb legt sie nach und findet deutliche Worte in ihrer Instagram-Story: "Es regt mich so auf, dass man heutzutage keinen Menschen mehr irgendwo erreicht“, sagt sie mit Nachdruck.
Sondern mit irgendwelchen KI-Bot-Ar***löchern zu tun hat.
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Zum Schluss richtet sich ihre Kritik gegen die aus ihrer Sicht unzureichend funktionierende Digitalisierung: "Diese f*ck Digitalisierung in Deutschland, die 0 funktioniert."
Mit ihren emotionalen Worten spricht der "In aller Freundschaft"-Star ein Thema an, das wahrscheinlich viele Menschen aus dem Alltag kennen dürften: endlos lange Warteschleifen auf der Suche nach Hilfe.
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