28 erfolgreiche Staffeln Nach über 1000 Folgen "In aller Freundschaft": Schafft ein Serien-Neuling noch den Einstieg? So fällt das Urteil aus Aktualisiert: 15:28 Uhr von Sylvia Loth Kann man als Serien-Neuling noch einen Überblick über den großen "In aller Freundschaft"-Cast bekommen? Die BTS-Redaktion geht der Frage nach. Bild: MDR / Saxonia Media / Markus Nass

Am 26. Oktober 1998 flimmerte die erste Folge "In aller Freundschaft" über die Bildschirme. 27 Jahre später erreicht die ARD-Serie jede Woche rund vier Millionen Zuschauer:innen. Doch wie gut gelingt der Einstieg für Neulinge? Autorin Sylvia prüft die Serie auf Herz und Nieren.

Faszination Arzt-Serien Drama-Serien mit medizinischem Bezug üben eine besondere Anziehungskraft auf mich aus. Sie verbinden Fachwissen mit menschlichen Schicksalen und schaffen damit eine Spannung, die emotional berührt und intellektuell anregt.

Auf der einen Seite steht das Drama um Leben und Tod: ein riskanter Eingriff im OP, eine unerwartete Diagnose oder ein Wettlauf gegen die Zeit.

Auf der anderen Seite spiegeln Arzt-Serien gesellschaftliche Fragen und persönliche Konflikte wider. Im US-Hit "Grey’s Anatomy" geht es neben komplizierten Operationen um Liebe, Freundschaft und den Druck im Klinikalltag. "Scrubs" zeigt mit Humor, wie junge Ärzt:innen zwischen Idealismus und Realität ihren Weg suchen. "In aller Freundschaft" und das Spin-off "In aller Freundschaft: Die jungen Ärzte" (seit 2015) verknüpfen den Klinikalltag nicht nur mit medizinischen Herausforderungen, sondern auch mit Themen wie Pflege von Angehörigen, Migration oder Gerechtigkeit im Gesundheitssystem. Diese Mischung aus Spannung, Emotionen und gesellschaftlicher Relevanz macht Krankenhausserien so faszinierend.

Die Erfolgs-Story von "In aller Freundschaft" Der ARD-Dauerbrenner umfasst mittlerweile über 1.100 Folgen. Die Geschichte der Sachsenklinik, die zwischendurch mit dem Marienhospital fusionierte und am Anfang von Staffel 28 durch eine Cyberattacke an den finanziellen Abgrund rutschte, ist lang und für Neueinsteiger undurchsichtig. Aber das macht nichts. Auch wenn viele Ärzt:innen und Pfleger:innen in der Sachsenklinik ein und aus gegangen sind, ist der Einstieg einfach - und es lohnt sich! Ich selbst habe mehrere Jahre ausgesetzt, bedingt durch Studium und anderen Interessen - und bin dann vor einigen Jahren wieder eingestiegen. Und ja, ich gebe es zu: Mittlerweile habe ich einen Großteil der versäumten Folgen in der ARD-Mediathek nachgeholt, was aber nichts damit zu tun hat, dass ich der Handlung der neuen Episoden nicht mehr folgen konnte.

Im Gegenteil: "In aller Freundschaft" lebt von neuen spannenden medizinischen Fällen, die oftmals einen gesellschaftlichen Bezug haben. So werden immer wieder relevante Themen wie Cybersecurity, Migration, Patchwork-Familien, Mobbing, LGBTQ+-Fragen behandelt oder auch Herausforderungen wie die Covid-Pandemie thematisiert.

