Das sagt die ARD
"In aller Freundschaft": Nach 18 Jahren wurde die Rolle von Ella Zirzow mit Louise Sophie Arnold neu besetzt
Aktualisiert:von Redaktion
Fans der beliebten ARD-Serie "In aller Freundschaft" müssen sich umgewöhnen: Lisa Schroth, die Tochter von Dr. Roland Heilmann, kehrt nach längerer Zeit zurück in die Sachsenklinik - allerdings mit einem neuen Gesicht. Das ist der Grund.
"In aller Freundschaft" läuft dienstags um 21 Uhr
Von klein auf dabei: "In aller Freundschaft"-Star Ella Zirzow
Seit 2008 verkörperte Ella Zirzow die Rolle der Lisa Schroth. Bei ihrem Debüt in Folge 388 war sie gerade mal sechs Jahre alt. Bis 2023 verkörperte sie die Oberarzt-Tochter. In der 1000. Folge mussten sich Zuschauer:innen dann von der Jung-Schauspielerin verabschieden, ihre Rolle Lisa zog es in die Fremde und damit weg aus Leipzig und der Sachsenklinik.
Doch jetzt, drei Jahre nach dem Serien-Aus von Lisa Schroth, dürfen sich Fans auf ein Comeback freuen, wenn auch anders als gedacht.
Heilmann - nächste Generation
ARD klärt auf: Das ist der Grund für die Neubesetzung
In Folge 1126, die bereits in der Mediathek verfügbar ist und am 10. Februar im TV ausgestrahlt wird, kehrt Lisa Schroth in die Sachsenklinik zurück. Allerdings nicht gespielt von Ella Zirzow, sondern von Louise Sophie Arnold.
Die Umbesetzung sorgt für Diskussionen unter den Zuschauer:innen. In den Kommentaren auf Instagram heißt es unter anderem: "Ich finds schade das die Rolle Lisa umbesetzt wurde".
Die Instagram Seite der Serie "inallerfreundschaft_official" antwortet darauf im Namen des Senders: "Die Alternative wäre gewesen, dass es die Rolle nicht mehr gibt. Bei allem, was Roland schon durchmachen musste, war das keine Alternative. Ella Zirzow, die die Rolle so viele Jahre so toll gespielt hat, studiert nun. Die Kinder oder Heranwachsenden sind ja keine ausgebildeten Schauspieler. Wir freuen uns, dass wir mit der Neubesetzung und mit Louise Sophie Arnold endlich unsere Lisa wieder da haben. Nächste Woche, wenn die Folge auch im TV gelaufen ist, gibt es dazu auch ein paar Extra-Videos".
"In aller Freundschaft" setzt auf Neuanfang für Lisa Schroth
Die Neubesetzung von Lisas Rolle scheint also einen ganz rationalen Grund zu haben. Kein Drama, kein böses Blut zwischen Sender und Schauspielerin.
Somit beginnt sowohl für Lisa Schroth als auch für die "In aller Freundschaft"-Fans ein neues Kapitel. Es bleibt abzuwarten, wie Louise Sophie Arnold die Rolle interpretieren wird. Wir sind gespannt, was sie daraus macht. Und wer weiß, womöglich gibt es ja irgendwann doch noch ein Wiedersehen mit Ella Zirzow, vielleicht in einer anderen Rolle?
