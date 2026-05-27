Seit dem 26. Mai Neuer "In aller Freundschaft"-Arzt Benno Nowak: Schauspieler Frédéric Brossier war beim "Bergdoktor" Aktualisiert: Vor 19 Minuten von Nicola Schiller Von den Alpen nach Leipzig: Schauspieler Frédéric Brossier spielte vor "In aller Freundschaft" (r.) auch beim "Bergdoktor" (l.) mit. Bild: ZDF/Sabine Finger Fotografie, MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke

Ein bekanntes Gesicht kehrt ins TV zurück, allerdings in völlig neuer Rolle! Schauspieler Frédéric Brossier ist als Herzspezialist in die Sachsenklinik gekommen. Woher du ihn bereits kennen könntest.

Doppelfolgen-Drama In der Doppelfolge "In aller Freundschaft" vom 26. Mai wurde es spannend: Neben einem lebensbedrohlichen Unfall im Wald, bei dem sogar eine Notamputation im Raum stand, geriet auch Kathrin (Andrea Kathrin Loewig) in eine gefährliche Situation. Mehr Infos dazu: Wochen-Vorschau "In aller Freundschaft": Nach einem Unfall muss Dr. Kathrin Globisch operiert werden. Aber neben all der Aufregung in der Notaufnahme gab es noch mehr Grund zur Vorfreude, denn Zuschauer:innen durftenn sich auf einen Neuzugang einstellen.

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Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Information Kein Hit beim Publikum? Diese Gastrolle ist bei vielen durchgefallen: "In aller Freundschaft": Gastauftritt von Martin Semmelrogge polarisiert"

Er mischt die Kardiologie der Sachsenklinik auf Benno Nowak (Frédéric Brossier) ist der neue Herzchirurg im Haus, doch schon der erste Tag startet holprig. Knochenbrüche bei Kollegin Dr. Globisch (Andrea Kathrin Loewig) und potentieller Herzensbrecher für Lisa (Louise Sophie Arnold)? So viel ist klar, Dr. Nowak bringt Bewegung in den Krankenhaus-Alltag. Auf der offiziellen Instagram-Seite der Serie heißt es:

Ein neuer Arzt, der Regeln bricht - und sofort für Wirbel sorgt "In aller Freundschaft" auf Instagram

Fans der deutschen Serienlandschaft freuen sich über den Neuankömmling und erkennen ihn sofort wieder. Unter dem Post finden sich viele begeisterte Kommentare wie: "David von Bergdoktor megaaaa 😍".

Daher kennst du Frédéric Brossier Der in Frankfurt am Main geborene Schauspieler ist zweisprachig aufgewachsen und hat die deutsche und französische Staatsbürgerschaft. Schon die Theater-AG an seiner Schule entfachte bei ihm die Leidenschaft zur Schauspielerei. Neben Theater- und Musical-Produktionen finden sich in seiner Vita auch einige große Produktionen, wie unter anderem "Familie Dr. Kleist", diverse "SOKO"-Formate und "Inga Lindström". Auch beim "Traumschiff" heuerte Brossier bereits bei Florian Silbereisen an. "In aller Freundschaft"-Fans scheinen ihn aber vor allem durch seine Rolle beim "Bergdoktor" wiederzuerkennen. Seit der 17. Staffel spielt er den Ex-Sanitäter David Kästner. Als er merkt, dass ihm der Job zu stark zusetzt, kündigt David in der Klinik und übernimmt ganz unverhofft die freie Stelle der Sprechstundenhilfe bei Dr. Martin Gruber (Hans Sigl). Praktischerweise bandelt er zeitgleich auch mit Martins Tochter Lilli (Ronja Forcher) an.

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