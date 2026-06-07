Außergewöhnliche Behandlung
Vorschau "In aller Freundschaft" für den 9. Juni: Dr. Kathrin Globisch unter Hypnose
Aktualisiert:von Sylvia Loth
Kai beobachtet einen schweren Unfall direkt vor der Sachsenklinik und eilt sofort zur Hilfe. Unterstützung erhält auch Kathrin Globisch nach ihrer Bruchverletzung am Fuß. Doch das ist nicht ihr einziges Problem. Das erwartet dich am 9. Juni in der neuen "In aller Freundschaft"-Folge.
Die neue "In aller Freundschaft"-Folge siehst du am 9. Juni im ARD-Livestream um 21 Uhr
"Schlag auf Schlag" im kostenlosen Livestream
"In aller Freundschaft" Folge 1143: Stromschlag mit Folgen
Elektriker Walter Brandis (Patrick Joswig) und seine Gesellin Marika Schmitt (Nadja Maier) verunglücken bei Stromarbeiten mit 400 Volt direkt am Klinikeingang. Während Walter mit Herzproblemen kämpft, ist Marika durch den Stromschlag erblindet. Beide sind total geschockt und verbergen zudem ein Geheimnis: Marika ist die uneheliche Tochter von Walter. Sie weiß das erst seit wenigen Monaten und wollte ihren Vater durch den Job kennenlernen. Walter selbst hat nie Kontakt zu seiner Tochter gesucht und ist überrascht, als Marika ihn darauf anspricht. Werden sich Vater und Tochter versöhnen? Und vor allem: Wird Marika wieder sehen können?
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Hypnose-Therapie bei Dr. Loewig
Dr. Kathrin Globisch (Andrea Kathrin Loewig) ist nach ihrer Fußverletzung überfordert. Sie leidet seit Wochen unter Schlafstörungen und hat auch nach wie vor Probleme mit ihrem Fuß. Dieser schmerzt weiterhin, obwohl der gebrochene Mittelfußknochen schon längst verheilt ist. Der Onkologe Marc Lindner (Christian Beermann), der aus Erfurt zu Besuch ist, unterstützt Kathrin bei ihren Schmerzpatient:innen. Auch bei der Ärztin selbst legt er Hand an: Er probiert für den Fuß Akupunktur und Hypnose, um den Schlaf zu fördern. Anfangs scheint seine Hypnose-Methode nicht zu wirken, doch dann erlebt er eine Überraschung.
Endgültiger Abschied in der Sachsenklinik?
Auch Kai (Julian Weigend) nimmt den Onkologen in Anspruch. Er verlangt Auskunft wegen einer Patientin. Was Marc nicht ahnt, ist, dass es sich dabei um die Akte von Kais' gestorbener Frau Maria (Annett Renneberg) handelt. Darauf macht ihn erst Kathrin aufmerksam, was Marc besonders mitnimmt. Er kommt - ebenso wie seine Kolleg:innen, die Maria während ihrer Krebserkrankung behandelt haben - zu dem Ergebnis, dass die Patientin nur palliativ zu versorgen ist. Durch Marcs Diagnose kann Kai Marias Tod jetzt anscheinend besser akzeptieren.
Ärger für Lucia
Währenddessen gehen auch die Alltagsprobleme in der Sachsenklinik weiter. Dr. Lucia Böhm (Vanessa Rottenburg) will der Belegschaft etwas Gutes tun und einen Kaffeevollautomaten spendieren. Die Freude ist groß, als sie auf einer Online-Plattform den gleichen findet, den sie selbst zu Hause hat. Sie ist erstaunt, als sich hinter dem Verkäufer ihr Kollege Dr. Ilay Demir (Tan Çağlar) verbirgt. Der bekommt beinahe kalte Füße, da er weiß, wie eklig der Kaffee aus seiner Maschine schmeckt. Als er dann feststellt, dass die Kaffeemaschine für die Klinik ist, bekommt er ein schlechtes Gewissen und will sie reinigen. Dabei passiert ihm ein fataler Fehler.
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