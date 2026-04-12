Ein Motorradunfall bringt Lucias Bruder Jeremy in Lebensgefahr. Doch auch nach einer erfolgreichen OP bleiben seine Symptome rätselhaft. Gleichzeitig sorgt eine unerwartete Schwangerschaft für emotionale Turbulenzen. Was dich alles in der nächsten "In aller Freundschaft"-Folge vom 14. April erwartet.

"In aller Freundschaft" Folge 1134: Unerklärliche Symptome

Neben ihrem neuen Schützling Lisa Schroth (Louise Sophie Arnold) hat Dr. Lucia Böhm (Vanessa Rottenburg) mit einer weiteren Herausforderung zu kämpfen: Ihr Bruder Jeremy (Paul Sundheim) muss nach einem Motorradunfall in der Sachsenklinik behandelt werden. Er hat bereits zwei Ausbildungen abgebrochen und ist das schwarze Schaf der Familie. Auch diesmal kommt er wieder mit Ärger im Gepäck. Lucias Mutter und ihr Schwiegervater versuchen, ihre beiden Kinder immer wieder zu erreichen, doch die Geschwister wollen die Untersuchungen ohne die Eltern durchführen. Neben Schrammen und einem kaputten Zaun hat Jeremy doch mehr abbekommen als ursprünglich gedacht: Er hat eine Verletzung an der Speiseröhre und muss schnell operiert werden.

Da seine Schwester die OP nicht selbst durchführen kann, übernimmt Dr. Ilay Demir (Tan Çağlar) den Eingriff. Auch danach bemerkt vor allem Lisa, die gerade ihr praktisches Jahr als Ärztin absolviert, dass etwas mit Jeremy nicht stimmt. Als er plötzlich Atemnot und Herzbeschwerden bekommt, ist die Panik groß. Kann Lucias kleinem Bruder geholfen werden? Nach einiger Ungewissheit finden die Ärzte heraus, wie ernst es um den Patienten steht, was Lucia völlig aus der Bahn wirft.