Ab 14. April
"In aller Freundschaft"-Vorschau: Wie schwer krank ist Lucias Bruder wirklich?
Aktualisiert:von Sylvia Loth
Ein Motorradunfall bringt Lucias Bruder Jeremy in Lebensgefahr. Doch auch nach einer erfolgreichen OP bleiben seine Symptome rätselhaft. Gleichzeitig sorgt eine unerwartete Schwangerschaft für emotionale Turbulenzen. Was dich alles in der nächsten "In aller Freundschaft"-Folge vom 14. April erwartet.
"In aller Freundschaft" Folge 1134: Unerklärliche Symptome
Neben ihrem neuen Schützling Lisa Schroth (Louise Sophie Arnold) hat Dr. Lucia Böhm (Vanessa Rottenburg) mit einer weiteren Herausforderung zu kämpfen: Ihr Bruder Jeremy (Paul Sundheim) muss nach einem Motorradunfall in der Sachsenklinik behandelt werden. Er hat bereits zwei Ausbildungen abgebrochen und ist das schwarze Schaf der Familie. Auch diesmal kommt er wieder mit Ärger im Gepäck. Lucias Mutter und ihr Schwiegervater versuchen, ihre beiden Kinder immer wieder zu erreichen, doch die Geschwister wollen die Untersuchungen ohne die Eltern durchführen. Neben Schrammen und einem kaputten Zaun hat Jeremy doch mehr abbekommen als ursprünglich gedacht: Er hat eine Verletzung an der Speiseröhre und muss schnell operiert werden.
Da seine Schwester die OP nicht selbst durchführen kann, übernimmt Dr. Ilay Demir (Tan Çağlar) den Eingriff. Auch danach bemerkt vor allem Lisa, die gerade ihr praktisches Jahr als Ärztin absolviert, dass etwas mit Jeremy nicht stimmt. Als er plötzlich Atemnot und Herzbeschwerden bekommt, ist die Panik groß. Kann Lucias kleinem Bruder geholfen werden? Nach einiger Ungewissheit finden die Ärzte heraus, wie ernst es um den Patienten steht, was Lucia völlig aus der Bahn wirft.
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Wiedersehen mit ungewollter Schwangerschaft
Max Brentano (Ben Grünberg) ist schon ganz aufgeregt, da Adam Birken (Marc Barthel), Astronaut und Ex-Patient seines Vaters, kurz vor seinem ersten Flug ins Weltall steht. Auch Chefarzt Dr. Philipp Brentano (Thomas Koch) kann die Mission kaum abwarten. Ebenso kündigt sich die Astronautin Magaly Pérez (Laia Alvarez) in der Sachsenklinik an, die eng mit Adam befreundet ist. Das Wiedersehen der beiden wird jedoch von unklaren Symptomen der Wissenschaftlerin überschattet: Übelkeit und Schwindel. Nach einem Bluttest überbringen Philipp und seine Ehefrau Arzu (Arzu Bazman) Magaly die freudige Nachricht einer Schwangerschaft.
Doch Magaly, die bereits in der zwölften Woche ist, ist alles andere als begeistert. Sie ist sich unsicher, ob sie überhaupt Kinder will. Außerdem ist Adam doch nur ein guter Freund, auch wenn sie sich in den letzten Monaten nähergekommen sind. Wird sie das Kind behalten und ihm die Wahrheit sagen?
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