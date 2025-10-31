Wirbel um einen Kuss
Wochen-Vorschau für "In aller Freundschaft": Kathrin hat Zweifel an ihrer Ehe mit Roland
Aktualisiert:von Sylvia Loth
In der neuen Folge "Ein Kuss zu viel" von "In aller Freundschaft" wird ein romantischer Abend zum Desaster. Als Dr. Roland Heilmann absagt, springt Kathrins Jugendliebe David ein und ein verhängnisvoller Kuss verändert alles …
"In aller Freundschaft" Folge 1111: Ein verhängnisvoller Kuss
Eigentlich will Dr. Kathrin Globisch (Andrea Kathrin Loewig) beim Tanzkurs einen romantischen Abend mit ihrem Ehemann Dr. Roland Heilmann (Thomas Rühmann) verbringen. Doch dem kommt kurzfristig eine OP dazwischen und ihr alter Jugendschwarm David Schrader (Thure Riefenstein) nimmt seinen Platz ein. Der nutzt die Gunst der Stunde und es kommt zu einem Kuss - aber auch zu einem medizinischen Notfall bei David. Ausgerechnet Roland bringt ihn in die Sachsenklinik. Während es zunächst den Anschein hat, dass es nur ein kleiner Kreislaufzusammenbruch war, stellt sich am nächsten Tag heraus, dass David erneut operiert werden muss.
Die Operation führen Kathrin und Roland gemeinsam durch. Dabei kommt es zu einem folgenschweren Zwischenfall: David droht aus der Narkose aufzuwachen. Völlig schockiert, müssen die Mediziner den Eingriff abbrechen. Die Ursache ist Davids Tablettensucht, die er vor seiner Jugendliebe Kathrin versteckt hat. Wird sie ihm das verzeihen können?
Freundschaft oder Liebe?
Der Kuss zwischen David und Kathrin belastet ihre Ehe mit Roland. Die beiden geraten in Streit und Kathrin ist sich plötzlich nicht mehr sicher, ob die Beziehung noch Sinn macht. Sie spürt, dass etwas zwischen Roland und ihr steht und sie überlegt, ob eine Freundschaft eventuell für beide besser wäre. Roland macht ihr klar, dass ihm viel an der Ehe liegt und er weiter daran festhalten möchte. Doch will Kathrin das auch?
Die beiden haben in Folge 1000 ihre Traumhochzeit gefeiert, nachdem sie jahrelang beste Freunde waren. Ihre Liebe haben sie erst nach dem Tod von Rolands Frau Pia (Hendrikje Fitz) füreinander entdeckt. Vor ihrer Beziehung mit Roland war Kathrin mit dem Ex-Mann von Dr. Maria Weber (Annette Renneberg), Alexander Weber (Heio von Stetten) liiert, der sich als Betrüger entpuppte. Sowohl Kathrin als auch Roland schienen nach großem Leid endlich ihr großes Lebensglück gefunden zu haben. Gerade weil sich die beiden schon Jahrzehnte kennen und vieles miteinander erlebt haben, schien ihre Liebe unantastbar zu sein. Bis jetzt …
