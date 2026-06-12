Alte Gefühle kochen hoch Wochen-Vorschau für 16. Juni: Muriel Baumeister feiert ihr Comeback bei "In aller Freundschaft" Veröffentlicht: Vor 5 Stunden von Sylvia Loth Die Verwaltungschefin der Sachsenklinik Sarah Marquardt (Alexa Maria Surholt, li.) und die Gesundheitsdezernentin Antonia Meiler (Muriel Baumeister, re.) treffen sich nach einigen Monaten wieder und finden sich immer noch anziehend. Bild: MDR / Saxonia Media / Rudolf Wernick

Dr. Rolf Kaminski gerät unter Druck: Mehrere Patient:innen werfen ihm Hygienemängel bei Operationen vor, was zu ernsten beruflichen Konsequenzen führen kann. Wird er seine Unschuld beweisen können? Außerdem kehrt "Spreewaldklinik"-Star Muriel Baumeister als Antonia Meiler in die Sachenklinik zurück - mit romantischen Folgen. Das erwartet dich am 16. Juni bei "In aller Freundschaft".

Die neue "In aller Freundschaft"-Folge siehst du am 16. Juni im ARD-Livestream um 21 Uhr Bald verfügbar Dienstag, 16.06. 21:00 Uhr • In aller Freundschaft "Luft und Liebe" im kostenlosen Livestream Verfügbar auf Joyn 45 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

"In aller Freundschaft" Folge 1144: Rolf Kaminski in der Patsche Der sonst so smarte und gelassene Urologe, Dr. Rolf Kaminski (Udo Schenk), gerät in Panik: Mehrere Patient:innen wollen gegen ihn vorgehen! Sie vermuten, dass ihre gesundheitlichen Probleme mit Hygienemängeln während seiner Operationen zu tun haben. Obwohl die Vorwürfe schon seit Wochen bestehen, hat er sich nicht seiner Vorgesetzten und Freundin, Verwaltungschefin Sarah Marquardt (Alexa Maria Surholt) anvertraut. Diese muss von der Gesundheitsdezernentin Antonia Meiler (Muriel Baumeister) davon erfahren und gerät in Bedrängnis. Soll sie sich schützend vor Kaminski stellen oder ihn - wie von Antonia Meiler gefordert - beurlauben? Kaminski weist alle Schuld von sich und stellt eigene Nachforschungen an. Dabei hilft ihm Pflegedienstleiterin Miriam Schneider (Christina Petersen), die eigentlich in ihrer Funktion als Hygienebeauftragte der Klinik, bei ihm hospitiert. Dadurch sollen mutmaßliche Hygienemängel zum Vorschein kommen. Durch die Befunde der Patient:innen und eine mikroskopische Analyse stellt der beschuldigte Arzt fest, dass der Auslöser der gesundheitlichen Probleme Schimmelpilze sind. Er vermutet, dass sich Schimmelsporen nach dem Brand in der Sachsenklinik über die Klimaanlage verbreitet haben. Nur: Wie kann er das beweisen? Andernfalls drohen ihm schwerwiegende rechtliche und berufliche Folgen, auch ein hohes Strafgeld steht im Raum.

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Die Verwaltungschefin der Sachsenklinik Sarah Marquardt (Alexa Maria Surholt, li.) und die Gesundheitsdezernentin Antonia Meiler (Muriel Baumeister, re.) treffen sich nach einigen Monaten wieder und finden sich immer noch anziehend. Bild: MDR / Saxonia Media / Rudolf Wernick

Zweite Chance für die Liebe Verwaltungschefin Sarah fällt aus allen Wolken, als Antonia Meiler sich bei ihr meldet und von schweren Anschuldigungen gegenüber Dr. Rolf Kaminski berichtet. Zeitgleich kommt sie der Gesundheitsdezernentin näher, die sie bereits in der Vergangenheit schon einmal geküsst hat. Die beiden genießen bei einem gemeinsamen Dinner einen schönen Abend, als sich plötzlich Rolf Kaminski meldet und sofort Sarahs Rat bezüglich einer geplanten Pressemitteilung benötigt. Trotz des Zwischenfalls verbringen die beiden Frauen eine unvergessliche Nacht. Wird sich Sarah auf eine Beziehung einlassen, und findet mit Antonia Meiler ihr Glück in der Liebe?