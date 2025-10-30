Wird Journalist Jenke von Wilmsdorff es zwei Wochen ohne sein Handy durchhalten?

Wie abhängig sind wir wirklich vom Smartphone? Jenke von Wilmsdorff wagt den digitalen Entzug – zwei Wochen ohne Handy, ohne Social Media, ohne ständige Ablenkung. Das Ergebnis ist überraschend ehrlich, herausfordernd und aktueller denn je.

14 Tage Offline: Das Jenke-Experiment - so sehr steuert uns Social Media

Im nächsten Jenke-Experiment "Nicht ohne mein Handy" (Montag, 20. Oktober, 20:15 Uhr, ProSieben und Joyn) verzichtet Jenke gemeinsam mit seinem Kameramann Jan auf alle mobilen Geräte. Doch schon nach kurzer Zeit zeigt sich: Offline-Sein ist schwerer als gedacht – und nur einer der beiden kommt ohne Schummeln ans Ziel.

Erstmals machen auch fünf weitere Menschen aktiv mit – von der Schülerin bis zur Rentnerin. Zwei Wochen lang stellen sie sich demselben digitalen Entzug wie Jenke. Wie verändert das ihren Alltag, ihre Konzentration und ihr Wohlbefinden? Und was passiert im Gehirn, wenn die ständige Reizüberflutung plötzlich fehlt?

Jenke trifft auf Whistleblower, Forscher:innen und Expert:innen, die erklären, wie Tech-Konzerne gezielt unsere Aufmerksamkeit steuern – und warum gerade Kinder besonders gefährdet sind. Das Experiment zeigt: Digitale Freiheit hat ihren Preis. Doch wer trägt die Verantwortung – wir, die Politik oder die Unternehmen?

"JENKE. Experiment. Nicht ohne mein Handy" – am Montag, 20. Oktober, 20:15 Uhr auf ProSieben und im kostenlosen Livestream auf Joyn.

