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Niederlage bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"

Festliche Strafe: Joko und Klaas müssen 100 Geburtstagswünsche aufnehmen - hier gibt's die Liste der Namen und Links zu allen Clips

Veröffentlicht:

von Edwin B.

Joko & Klaas gegen ProSieben

Finalspiel am Mittwoch: So kam es zur Strafaufgabe für Joko und Klaas

Videoclip • 20:35 Min • Ab 12

Von Adam bis Wiebke, Joko und Klaas gratulieren dir zum Geburtstag! Wegen der Niederlage bei "Joko & Klaas gegen ProSieben" bekam das unzertrennlichste Moderatoren-Duo Deutschlands eine witzige Strafe aufgebrummt: 100 Glückwünsche für die Fans! Ob dein Vorname vertreten ist, erfährst du hier.

Warum haben Joko & Klaas diese Strafe bekommen?

Du hast einen beliebten Vornamen? Dann ist die Chance groß, dass du von deinen Lieblingsentertainern Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf einen besonderen Geburtstagsgruß bekommst.

Trotz fünf gewonnener Spielrunden konnten Joko und Klaas die aktuelle Folge von "Joko & Klaas gegen ProSieben" nicht für sich entscheiden. Im Finalspiel scheiterten sie knapp und mussten so die Strafe von Herrn ProSieben annehmen: 100 Geburtstagswünsche an die 100 beliebtesten Vornamen Deutschlands verteilen.

Auf Joyn kannst du die ganze Folge nachschauen!

Ganze Folge
Joko & Klaas gegen ProSieben

Handballprofis, Twitch-Streamer und Entertainer-Twins

Verfügbar auf JoynFolge vom 13.05.2026 • 127 Min • Ab 12

Hier findest du die Geburtstagsgruß-Videos von Joko und Klaas

Du möchtest herausfinden, ob dein Name dabei ist? Oder du möchtest Freundinnen und Freunden mit einem der vorhandenen Vornamen einen individuellen Geburtstagsgruß schicken?

Dafür kannst du einfach auf Joyn nach dem gewünschten Namen suchen oder die Joko-&-Klaas-Seite auf Joyn durchstöbern:

Hier findest du alle Geburtstagsvideos auf Joyn

Auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Joko & Klaas findest du ebenfalls eine Playlist mit den Geburtstagsgrüßen für die 100 beliebtesten Vornamen Deutschlands.

Eine Liste der 50 männlichen und 50 weiblichen Vornamen, die Joko und Klaas direkt angesprochen haben, siehst du  im nächsten Absatz auf dieser Seite.

Ladies first! Hier findest du alle 50 Namen der Frauen

Diese weiblich gelesenen Vornamen haben ein Grußvideo von Joko und Klaas erhalten:

  • Aisha

  • Amelie

  • Anna

  • Antonia

  • Aurelia

  • Ayla

  • Chantal

  • Charlotte

  • Elena

  • Elif

  • Elisa

  • Ella

  • Emilia

  • Eva

  • Fatima

  • Fiona

  • Frieda

  • Gertrude

  • Gisela

  • Hannah

  • Helena

  • Ines

  • Isabella

  • Katrin

  • Kira

  • Laura

  • Leonie

  • Lilly

  • Livia

  • Luisa

  • Maja

  • Maria

  • Mathilda

  • Maya

  • Mia

  • Nele

  • Nora

  • Olivia

  • Olga

  • Patricia

  • Petra

  • Romy

  • Sabine

  • Sophia

  • Sophie

  • Tabea

  • Theresa

  • Ursula

  • Ute

  • Wiebke

Surprise for the Guys: Hier findest du alle 50 Namen der Männer

Diese männlich gelesenen Vornamen haben ein Grußvideo von Joko und Klaas erhalten:

  • Adam

  • Alexander

  • Ali

  • Anton

  • Benedikt

  • Bruno

  • David

  • Dennis

  • Dieter

  • Eduard

  • Emil

  • Felix

  • Frank

  • Fritz

  • Günther

  • Hamza

  • Helmut

  • Herbert

  • Hussein

  • Jakob

  • Jonas

  • Jonathan

  • Joseph

  • Leo

  • Levin

  • Liam

  • Linus

  • Louis

  • Luca

  • Lukas

  • Malik

  • Mats

  • Matteo

  • Maxim

  • Maximilian

  • Milan

  • Milo

  • Moritz

  • Nils

  • Noah

  • Omar

  • Oskar

  • Paul

  • Peter

  • Raphael

  • Rolf

  • Samuel

  • Simon

  • Theo

  • Toni

  • Umut

Hier findest du die Youtube-Playlist mit allen Geburtstagsvideos:

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