Niederlage bei "Joko & Klaas gegen ProSieben" Festliche Strafe: Joko und Klaas müssen 100 Geburtstagswünsche aufnehmen - hier gibt's die Liste der Namen und Links zu allen Clips Veröffentlicht: Vor 41 Minuten von Edwin B. Joko & Klaas gegen ProSieben Finalspiel am Mittwoch: So kam es zur Strafaufgabe für Joko und Klaas Videoclip • 20:35 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Von Adam bis Wiebke, Joko und Klaas gratulieren dir zum Geburtstag! Wegen der Niederlage bei "Joko & Klaas gegen ProSieben" bekam das unzertrennlichste Moderatoren-Duo Deutschlands eine witzige Strafe aufgebrummt: 100 Glückwünsche für die Fans! Ob dein Vorname vertreten ist, erfährst du hier.

Warum haben Joko & Klaas diese Strafe bekommen? Du hast einen beliebten Vornamen? Dann ist die Chance groß, dass du von deinen Lieblingsentertainern Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf einen besonderen Geburtstagsgruß bekommst. Trotz fünf gewonnener Spielrunden konnten Joko und Klaas die aktuelle Folge von "Joko & Klaas gegen ProSieben" nicht für sich entscheiden. Im Finalspiel scheiterten sie knapp und mussten so die Strafe von Herrn ProSieben annehmen: 100 Geburtstagswünsche an die 100 beliebtesten Vornamen Deutschlands verteilen.

Auf Joyn kannst du die ganze Folge nachschauen! Ganze Folge Joko & Klaas gegen ProSieben Handballprofis, Twitch-Streamer und Entertainer-Twins Verfügbar auf Joyn Folge vom 13.05.2026 • 127 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Hier findest du die Geburtstagsgruß-Videos von Joko und Klaas Du möchtest herausfinden, ob dein Name dabei ist? Oder du möchtest Freundinnen und Freunden mit einem der vorhandenen Vornamen einen individuellen Geburtstagsgruß schicken? Dafür kannst du einfach auf Joyn nach dem gewünschten Namen suchen oder die Joko-&-Klaas-Seite auf Joyn durchstöbern:

Hier findest du alle Geburtstagsvideos auf Joyn Happy Birthday von Joko und Klaas!

Auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Joko & Klaas findest du ebenfalls eine Playlist mit den Geburtstagsgrüßen für die 100 beliebtesten Vornamen Deutschlands. Eine Liste der 50 männlichen und 50 weiblichen Vornamen, die Joko und Klaas direkt angesprochen haben, siehst du im nächsten Absatz auf dieser Seite.

Ladies first! Hier findest du alle 50 Namen der Frauen Diese weiblich gelesenen Vornamen haben ein Grußvideo von Joko und Klaas erhalten: Aisha

Amelie

Anna

Antonia

Aurelia

Ayla

Chantal

Charlotte

Elena

Elif

Elisa

Ella

Emilia

Eva

Fatima

Fiona

Frieda

Gertrude

Gisela

Hannah

Helena

Ines

Isabella

Katrin

Kira

Laura

Leonie

Lilly

Livia

Luisa

Maja

Maria

Mathilda

Maya

Mia

Nele

Nora

Olivia

Olga

Patricia

Petra

Romy

Sabine

Sophia

Sophie

Tabea

Theresa

Ursula

Ute

Wiebke

Surprise for the Guys: Hier findest du alle 50 Namen der Männer Diese männlich gelesenen Vornamen haben ein Grußvideo von Joko und Klaas erhalten: Adam

Alexander

Ali

Anton

Benedikt

Bruno

David

Dennis

Dieter

Eduard

Emil

Felix

Frank

Fritz

Günther

Hamza

Helmut

Herbert

Hussein

Jakob

Jonas

Jonathan

Joseph

Leo

Levin

Liam

Linus

Louis

Luca

Lukas

Malik

Mats

Matteo

Maxim

Maximilian

Milan

Milo

Moritz

Nils

Noah

Omar

Oskar

Paul

Peter

Raphael

Rolf

Samuel

Simon

Theo

Toni

Umut

Hier findest du die Youtube-Playlist mit allen Geburtstagsvideos: