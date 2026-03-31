"Julia Leischik sucht: Bitte melde dich"
"In meinem Herzen ist ein Loch": Findet Julia Leischik einen verschollenen Halbbruder?
Aktualisiert:von Redaktion
Yvonne quält seit vielen Jahren ein Gedanke: Wo ist mein Halbbruder? Wie ist es ihm die letzten 50 Jahre ergangen? Julia Leischik begibt sich ab Sonntag, 12. April 2026, in den neuen Folgen "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" für Yvonne auf die intensive Suche nach ihrem Halbbruder.
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Durch einen verheerenden Brand wurden die beiden Geschwister in jungen Jahren getrennt und wuchsen in unterschiedlichen Familien auf. Yvonnes Versuche ihren Bruder ausfindig zu machen liefen leider immer wieder ins Leere. Kann Julia Leischik Yvonnes größten Wunsch erfüllen und sie mit ihrem Halbbruder endlich zusammenführen?
Verpasse nicht die neuen Folgen von "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" ab Sonntag, 12. April, in Sat.1 und auf Joyn.
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