Seit 2012 offiziell ein Paar
Doris Golpashin: Das ist die Frau an der Seite von Klaas Heufer-Umlauf
Aktualisiert:von Anna T.
Das Duo Joko und Klaas ist hierzulande ja wohl jedem ein Begriff. Weniger bekannt ist die Tatsache, dass Klaas auch privat Teil eines Traumpaars ist.
Lust auf ein Wiedersehen mit "Kommissar Rex"?
Zwar hat er kürzlich in seinem Podcast "Baywatch Berlin" die Namen des jüngsten Familienzuwachses verraten -zwei Katzen namens Alf und Bobby-, ansonsten aber hält sich Klaas, was sein Privatleben betrifft, eher bedeckt. Da seine Partnerin selbst auch der Öffentlichkeit steht, ist über sie einiges bekannt.
Das ist Doris Golpashin
Doris Golpashin wurde 1980 in Wien geboren und ist somit drei Jahre älter als Klaas. Die Österreicherin moderierte schon als Teenagerin eine Radiosendung, später zog es sie auf Theaterbühnen, sie hat eine Ausbildung zur Schauspielerin sowie ein Studium für Drehbuch und Regie absolviert.
Wo und wann Klaas und Doris sich kennenlernten, ist unklar. Es ist aber gut möglich, dass dies um 2011 herum passierte, denn da zog es Doris in den ProSieben-Kosmos: Sie übernahm die Backstage-Moderation von "The Voice of Germany". Seit 2012 sind die beiden jedenfalls offiziell ein Paar.
Und Doris ist dem TV treu geblieben: Aktuell ist sie in der Neuauflage von "Kommissar Rex" zu sehen, die in ihrer Heimatstadt Wien gedreht wurde.
Laib und Leben
Klaas stand bereits mit seiner Partnerin vor der Kamera
Es gibt wohl nicht allzu viele Paare, die von sich behaupten können, dass sie gut zusammen arbeiten können. Für Klaas und seine Partnerin scheint das kein Problem zu sein: 2019 startete die Joyn-Serie "Check. Check" durch.
Darin spielt Doris Sabine, die Jugendliebe von Klaas' Figur Jan. In einem Interview mit dem "Stern" wurde Klaas gefragt, ob es komisch für ihn gewesen sei, mit seiner Partnerin vor der Kamera zu stehen. Das sei jedoch im Gegenteil sogar schön gewesen, berichtete er: "Das machen wir auch nicht jeden Tag. Wir kennen uns natürlich sehr gut und das hilft eher, wenn man sich nicht auf eine fremde Person einstellen muss. Zudem ist sie eine fantastische Schauspielerin, das hilft mir beim Drehen auch."
Schau dir hier eine Folge "Check Check" mit den beiden an
Klaas und Doris: Privates bleibt privat
Da sie durchaus ab und an gemeinsam auf roten Teppichen auftreten würden, seien sie nicht "irre überrascht", wenn man sie dann auch zusammen fotografieren würde, berichtete Doris in einem Interview mit "Watson". Doch wer wissen will, wie die gemeinsamen Kinder heißen, was das Paar in seiner Freizeit unternimmt oder wie ihr Zuhause in Brandenburg aussieht, kann lange suchen. Anders als andere Paare halten Klaas und Doris ihr Privatleben größtenteils unter Verschluss, teilen auf Instagram zum Beispiel nur Eindrücke aus ihrem Arbeitsalltag. "Als Schauspielerin gibt man ja bereits eine Menge von sich preis, daher finde ich es wichtig, bestimmte Dinge für sich zu behalten", sagt Doris. Eine gute Einstellung, oder?
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