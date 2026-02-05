Entertainer statt Moderatoren
"Gute-Laune-Furzbären" bei "Wetten, dass..?": Was Klaas Heufer-Umlauf von Bill und Toms TV-Plänen hält
Aktualisiert:von Lars-Ole Grap
Bill und Tom Kaulitz übernehmen ab Ende 2026 die Moderation des ZDF-Klassikers "Wetten, dass..?" - eine Entscheidung, die für Diskussionen sorgte. In der neuen Ausgabe seines Podcasts "Baywatch Berlin" äußert sich Klaas Heufer-Umlauf zur Debatte und verrät, warum er die Brüder für die ideale Besetzung hält.
"Wetten, dass..?": Darum hält Klaas die Übernahme der Kaulitz-Brüder für einen Coup
Was braucht ein perfekter Samstagabend im Fernsehen? Für Klaas Heufer-Umlauf ist die Antwort klar - und ziemlich unkonventionell. In seinem Podcast "Baywatch Berlin" erklärt der Entertainer, warum der ZDF-Klassiker "Wetten, dass..?" weniger von formaler Moderation lebt als von Persönlichkeit und guter Laune. "Wir haben da wieder zwei Leute, die nie Moderatoren sein wollten. Du brauchst da keine Moderatoren - du brauchst Entertainer". Wer um Viertel nach acht einschaltet, wolle Unterhaltung. Oder, wie Klaas es formuliert: "Man will Gute-Laune-Furzbären sehen - und das sind die doch."
Auch Thomas Schmitt spart im Podcast nicht mit Lob und bezeichnet die Verpflichtung der Kaulitz-Brüder als "genau richtig". Kritiken wischt er kurzerhand beiseite: "Alles Idioten, die was anderes sagen. Die werden das ganz fabelhaft machen" - nicht mit einstudierter Routine, sondern mit ihrer Art, ihrem Lachen und der Leichtigkeit, mit der sie auf Menschen zugehen.
Die Tokio-Hotel-Stars bringen nicht nur Erfahrung im Entertainment-Bereich mit, sondern auch internationale Strahlkraft. Und auch über prominente Gäst:innen müssen sich die Brüder keine Gedanken machen. "Heidi Klum wird dafür sorgen, dass ein paar Hollywood-Stars da sitzen", so Schmitt. Zustimmung kommt auch von Jakob Lundt. Die Brüder hätten "das seltene Talent, dass man gute Laune bekommt, wenn man ihnen zuschaut". Eine Qualität, die für eine große Samstagabendshow von unschätzbarem Wert ist.
Bei "Wer stiehlt mir die Show?" war Bill schon einmal auf der Jagd nach einer eigenen Primetime-Show
Tom und Bill Kaulitz bei "Wetten, dass..?": So modernisiert das ZDF die Kult-Show
Mit der Verpflichtung von Bill und Tom Kaulitz wagt das ZDF den wohl spannendsten Neustart in der Geschichte von "Wetten, dass ..?". Nachdem der Sender die Übernahme durch die Brüder Mitte Januar 2026 offiziell bestätigte, richtet sich der Blick der Fangemeinde nun voller Vorfreude auf den 5. Dezember 2026. Dann soll die erste Ausgabe mit den "Tokio Hotel"-Stars live aus Halle an der Saale übertragen werden.
Für das traditionsreiche Format, das seit seinem Start 1981 Fernsehgeschichte schrieb und nach der Ära von Thomas Gottschalk nun ein neues Gesicht bekommt, markiert dieser Schritt eine mutige Brücke zwischen Kult und Moderne. Auf Instagram ist die Resonanz bereits jetzt überwältigend: Die Zuschauer:innen erwarten gespannt, wie die charismatischen Zwillinge den Spagat zwischen klassischer Samstagabend-Unterhaltung und ihrem eigenen Stil meistern werden.
