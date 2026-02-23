Er war "Stocki" in "Kommissar Rex": Karl Markovics über die Rückkehr der Kultserie

"Kommissar Rex" kehrt zurück - doch ohne Karl Markovics. Der Schauspieler, der als Bezirksinspektor Stockinger zur Kultfigur wurde, hat eine Rückkehr zur Krimiserie kategorisch ausgeschlossen. Details verriet er nun in einem Interview.

Die Krimiserie "Kommissar Rex" bekommt eine Neuauflage - doch einer der prägendsten Darsteller der Originalserie wird nicht mit von der Partie sein. Wie der Wiener Schauspieler Karl Markovics (62) im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" klarstellte, hat er Anfragen für eine Rückkehr abgelehnt: "Ich wurde in alle Richtungen gefragt und ich habe in alle Richtungen dankend abgelehnt."

Der 62-Jährige, der von 1994 bis 1996 als Bezirksinspektor Ernst "Stocki" Stockinger an der Seite von Tobias Moretti (66) und dem titelgebenden vierbeinigen Ermittler zum Publikumsliebling avancierte, und 1996 sogar den Serienableger "Stockinger" bekam, ließ keinen Zweifel daran, dass seine Entscheidung endgültig ist.

Für ihn fehle schlicht die Berechtigung: "Das ist nicht mehr die Zeit und nicht mehr der Platz für mich. Ich wäre mir aufdringlich vorgekommen", erklärte Markovics. Was seine Anwesenheit hätte rechtfertigen können, sei "einzig und allein, dass ich damals dabei war. Sonst gibt's überhaupt keinen Grund".