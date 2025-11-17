Bei Bambi 2025
Exklusives Joyn-Interview: Kann sich Hans Sigl ein Comeback bei "Kommissar Rex" vorstellen?
Aktualisiert:von Anna-Maria Hock
Aktuell feiert die Serie "Der letzte Bulle" ihr Comeback, bald kommt auch "Kommissar Rex" zurück. Hans Sigl spielte 1999 selbst einmal in der Serie mit dem berühmten Polizeihund mit. Könnte er sich vorstellen, wieder eine Rolle bei "Kommissar Rex" zu übernehmen? Im exklusiven Joyn-Interview hat er es uns verraten.
Ist Hans Sigl bald bei "Kommissar Rex" zu sehen?
Bei der 77. BAMBI-Verleihung am Donnerstag in München war der "Bergdoktor"-Star im exklusiven Joyn-Interview in Plauderlaune. Bei der Frage, ob er Lust hätte, eines Tages mal wieder eine Rolle bei "Kommissar Rex" zu übernehmen, musste Hans Sigl nicht lange zögern - im Gegenteil. Er schein sich sehr darüber zu freuen und versicherte:
Unbedingt! Mit Maxi Brückner - das ist ein totaler Hit.
Weiter betonte er: "Ich hätte wirklich total Bock drauf!" Ob der "Bergdoktor"-Star wirklich eines Tages bei "Kommissar Rex" wieder mitspielen wird, bleibt allerdings abzuwarten.
Dann feiert "Kommissar Rex" sein Comeback
"Kommissar Rex" begeisterte jahrelang Millionen von Zuschauer:innen. Insgesamt wurden zehn Staffeln der Originalserie produziert, bevor sie 2004 abgesetzt wurde. Viele Fans waren über das Serien-Aus damals sehr traurig.
Für umso mehr Freude sorgte 2025 dann die Nachricht: Nach über 20 Jahren Pause kehrt "Kommissar Rex" endlich zurück! Der beliebte Schäferhund soll 2026 wieder im Free-TV zu sehen sein. Sobald es weitere Informationen gibt, findest du sie hier.