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Gewusst? "Bergretter"-Star Sebastian Ströbel gab sein Schauspiel-Debüt bei "Kommissar Rex"
Aktualisiert:von Rebecca N.
Na, kommt dir dieses Gesicht bekannt vor? Bei "Kommissar Rex" ist 1998 ein noch sehr junger Sebastian Ströbel zu sehen. Ausgerechnet seine Rolle gerät beim ersten TV-Auftritt direkt unter Mordverdacht.
Alt und neu: Volle Power "Kommissar Rex"
Als Sebastian Ströbel im ZDF zum "Bergretter" wurde, hatte er bereits über 15 Jahre TV-Erfahrung vorzuweisen: Sein Schauspieldebüt gab er in der vierten Staffel von "Kommissar Rex". Er spielte damals einen Schüler, der ein heimliches Verhältnis mit seiner Lehrerin hat.
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Sebastian Ströbel ist ab 00:53 zu sehen
Sebastian Ströbel als Mordverdächtiger bei "Kommissar Rex"
In der Folge "Tod eines Schülers" erpresst der Jugendliche Stefan Dorner die Gymnasial-Lehrerin Claudia Martin mit brisanten Fotos. Auf den Aufnahmen ist sie an der Seite ihres Schülers Thomas Friedmann (Ströbel) zu sehen, mit dem sie heimlich eine Beziehung hat.
Doch wenig später wird Stefan ermordet aufgefunden! Er wurde hinterrücks erstochen. Ermittler Richard Moser (Tobias Moretti) und Schäferhund Rex nehmen Thomas als Verdächtigen ins Visier. Ob Sebastian Ströbels Figur wirklich etwas mit der Tat zu tun hat? Das verraten wir hier natürlich nicht.
Bekannte Gesichter in frühen Rollen
Nicht nur für Sebastian Ströbel war "Kommissar Rex" der erste Schritt vor die Kamera: Auch Doris Golpashin, die in der Neuauflage Polizei-Majorin Evelyn Leitner spielt, feierte hier ihr Debüt. Auch sie schlüpfte in die Rolle einer Verdächtigen. Im Joyn-Interview hat uns Golpashin verraten, wie sich die "Rückkehr" ans "Rex"-Set angefühlt hat.
Viele weitere bekannte Gesichter starteten in der Sat.1-Krimiserie durch: Gedeon Burkhard war schon in der ersten Staffel zu sehen, bevor er später selbst zum Kommissar wurde. Auch Oscar‑Preisträger Christoph Waltz hatte schon mal einen Gastauftritt - in einer besonders gruseligen Rolle.
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