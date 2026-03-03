Bald geht's los "Kommissar Rex": Dann startet das Revival in SAT.1 und auf Joyn Veröffentlicht: Vor 38 Minuten von PR, Anna-Maria Hock Maximilian Brückner spielt neben Schäferhund Rex die Hauptrolle in den neuen "Kommissar Rex"-Filmen. Bild: SAT.1/ORF/Petro Domenigg

Rund ein Jahr ist es mittlerweile her, dass ein offizielles Comeback von "Kommissar Rex" angekündigt wurde. Jetzt meldet sich der berühmte TV-Schäferhund endlich in SAT.1 und auf Joyn zurück. Dann starten die neuen Prime-Time-Filme.

Neue Folgen im Frühling Am Mittwoch, 13. April 2026, ist es so weit: Um 20:15 Uhr läuft der erste von sechs neuen Filmen in SAT.1 und auf Joyn. Im ersten Prime-Time-Streifen erwartet Kommissar Rex ein gefährlicher Sondereinsatz: In einer Bar am Wiener Stephansdom sitzt ein zitternder Mann. "Wenn du aufstehst, bist du tot", steht auf dem Blatt Papier in seiner Hand - unter ihm tickt eine Bombe! Rex' Schnüffeltest zeigt eindeutig: Die Bombe ist echt. Ab hier übernimmt der menschliche Kollege Kommissar Max Steiner (Maximilian Brückner). Können die beiden eine Katastrophe verhindern?

