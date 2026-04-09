"Kommissar Rex": Der vierbeinige Kult-Ermittler ist zurück

Diese Spürnase erschnüffelt nicht nur Wurstsemmeln! "Kommissar Rex" meldet sich am Mittwoch, 13. April 2026, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn zum Dienst.

Auftaktfolge "Wien sehen und sterben"

Gleich im ersten von sechs neuen Primetime-Filmen wird der wohl berühmteste TV-Schäferhund der Welt bei einem gefährlichen Sondereinsatz gebraucht: In einer Bar am Wiener Stephansdom sitzt ein zitternder Mann. "Wenn du aufstehst, bist du tot", steht auf dem Blatt Papier in seiner Hand - unter ihm tickt eine Bombe! Rex' Schnüffeltest zeigt eindeutig: Die Bombe ist echt.

Kommissar Rex und sein Partner Kommissar Max Steiner (Maximilian Brückner) können eine Explosion gerade noch verhindern. Doch der Mann, den sie retten, ist kurz darauf trotzdem tot: Sascha Trautmann (Stefano Bernardin), Gebäudemanager und Frauenschwarm, wird wenige Stunden später vergiftet in einem Fiaker gefunden.

Der Mord entpuppt sich schnell als Puzzle aus Manipulation, Eifersucht und Betrug. Zieht der mysteriöse Bombenleger die Fäden? War es die Rache einer verschmähten Affäre? Und welche Rolle spielt das Ehepaar Vrenker (August Wittgenstein und Adriane Grządziel)? Nur Rex' intensive Schnüffelarbeit kann das Team der Wiener Mordkommission auf die richtige Spur bringen.