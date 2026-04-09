Giftmord im Fiaker!
"Kommissar Rex": Der vierbeinige Kult-Ermittler ist zurück
Veröffentlicht:von PM
Auf Joyn ansehen
Trailer: Kommissar Rex
Videoclip • 30 Sek • Ab 12
Diese Spürnase erschnüffelt nicht nur Wurstsemmeln! "Kommissar Rex" meldet sich am Mittwoch, 13. April 2026, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn zum Dienst.
Auftaktfolge "Wien sehen und sterben"
Gleich im ersten von sechs neuen Primetime-Filmen wird der wohl berühmteste TV-Schäferhund der Welt bei einem gefährlichen Sondereinsatz gebraucht: In einer Bar am Wiener Stephansdom sitzt ein zitternder Mann. "Wenn du aufstehst, bist du tot", steht auf dem Blatt Papier in seiner Hand - unter ihm tickt eine Bombe! Rex' Schnüffeltest zeigt eindeutig: Die Bombe ist echt.
Kommissar Rex und sein Partner Kommissar Max Steiner (Maximilian Brückner) können eine Explosion gerade noch verhindern. Doch der Mann, den sie retten, ist kurz darauf trotzdem tot: Sascha Trautmann (Stefano Bernardin), Gebäudemanager und Frauenschwarm, wird wenige Stunden später vergiftet in einem Fiaker gefunden.
Der Mord entpuppt sich schnell als Puzzle aus Manipulation, Eifersucht und Betrug. Zieht der mysteriöse Bombenleger die Fäden? War es die Rache einer verschmähten Affäre? Und welche Rolle spielt das Ehepaar Vrenker (August Wittgenstein und Adriane Grządziel)? Nur Rex' intensive Schnüffelarbeit kann das Team der Wiener Mordkommission auf die richtige Spur bringen.
Wien sehen und sterben
Das ist "Kommissar Rex"
Gemeinsam mit Kommissar Max Steiner, Inspektor Felix Burger (Ferdinand Seebacher) und deren Chefin Major Evelyn Leitner (Doris Golpashin) ermittelt Schäferhund Rex in der Wiener Mordkommission, unterstützt vom Pathologen Dr. Tom Wippler (Alfred Dorfer).
Für Max ist Rex mehr als ein vierbeiniger Kollege. Er teilt mit dem Schäferhund auch sein Zuhause. Der erfahrene Ermittler ist Single und leidet noch immer unter der Trennung von Ex-Frau Sarah (Marie Burchard).
Doch bald kommt wieder Leben in die Bude, denn Max' erwachsene Tochter Anna (Sophie Borchhardt) kehrt aus Südamerika zurück. Und wo die Tochter ist, da ist die Mutter nicht weit.
Ab wann kommt "Kommissar Rex"?
Die erste brandneue Folge "Kommissar Rex" läuft am Montag, 13. April 2026, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.
Übrigens: Alle bisherigen Staffeln von "Kommissar Rex" sind kostenlos auf Joyn abrufbar.
Lust auf ein Wiedersehen mit "Kommissar Rex"?
Mehr entdecken
TV-Kult auf vier Pfoten
Kommissar Rex“ kehrt zurück: Welche Hunde den TV‑Star wirklich spielten
Bald geht's los
"Kommissar Rex": Starttermin für das Revival in SAT.1 und auf Joyn
Kult-Krimi neu aufgelegt
"Kommissar Rex"-Comeback: Warum Karl Markovics alias "Stocki" fehlt
Bei Bambi 2025
Hans Sigl verrät im Joyn-Talk: Kehrt er zu "Kommissar Rex" zurück?
Endlich bestätigt
"Kommissar Rex" feiert nach 20 Jahren sein Comeback
Andere Länder, andere Sitten
Österreichisch für Krimi-Fans: Das bedeuten die Slang-Begriffe