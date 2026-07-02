Erste Infos "Kommissar Rex": Die Erfolgsserie bekommt eine neue Staffel Veröffentlicht: Vor 39 Minuten von Anna-Maria Hock Maximilian Brückner spielt neben Schäferhund Rex die Hauptrolle in den neuen "Kommissar Rex"-Filmen. Bild: SAT.1/ORF/Petro Domenigg

Im April 2026 feierte die Kultserie "Kommissar Rex" ihr Comeback in SAT.1 und auf Joyn. Jetzt können sich die Fans freuen: "Kommissar Rex" geht weiter!

Allzu lange müssen sich die Fans nicht gedulden, bis es die nächsten Episoden des Krimi-Hits gibt. Bereits im Frühjahr 2027 dürfen sich die Zuschauer:innen auf frische Fälle freuen.

Diese Stars sind dabei Bereits bekannt ist, dass Maximilian Brückner als Kommissar Max Steiner wieder mit von der Partie ist. Natürlich darf auch Kult-Schäferhund Rex nicht fehlen. Im Reboot, was im April 2026 ausgestrahlt wurde, spielten zudem: Doris Golpashin als Majorin Evelyn Leitner

Ferdinand Seebacher als Inspektor Felix Burger

Alfred Dorfer als Pathologe Dr. Tom Wippler

Marie Burchard als Sarah Lang

Sophie Borchhardt als Anna Lang

Ob die Darsteller:innen auch in der neuen Staffel wieder zu sehen sein werden, ist bislang noch nicht bekannt. Auch über die Handlung gibt es aktuell noch keine Infos. Sobald es dazu erste News gibt, erfährst du sie hier. Du kannst es gar nicht erwarten, bis die neue Staffel startet? Auf Joyn kannst du jederzeit alle Seasons von "Kommissar Rex" streamen.

11 Staffeln Kommissar Rex Alle Folgen anschauen Gemeinsam mit Kommissar Max Steiner, Inspektor Felix Burger und deren Chefin Major Evelyn Leitner ermittelt Schäferhund Rex in der Wiener Mordkommission, unterstützt vom Pathologen Dr. Tom Wippler. Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

So endete das "Kommissar Rex"-Reboot Die sechste und letzte Folge des Reboots, das im Frühjahr 2026 ausgestrahlt wurde, heißt "Der Rosenkavalier". Darin werden Max Steiner und Rex zunächst für ihre Verdienste ausgezeichnet. Die Feier wird jedoch unterbrochen, als eine junge Frau ermordet aufgefunden wird. Der Tatort ist exakt wie die Verbrechen des berüchtigten Serienmörders Harald Binder, des sogenannten "Rosenkavaliers", inszeniert - eines Täters, den Max Jahre zuvor selbst hinter Gitter gebracht hatte. Im Verlauf der Ermittlungen stellt sich heraus, dass ein Nachahmungstäter hinter den neuen Verbrechen steckt, der Binders Vorgehensweise bewusst kopiert, um Angst zu verbreiten. Max und sein Team können den Schuldigen schließlich stellen, wobei Rex entscheidend dazu beiträgt, ihn aufzuspüren und zu überwältigen. Ganz am Schluss der Folge wird angedeutet, dass für das Team bereits der nächste Fall wartet. Welche neuen Herausforderungen Rex und seine Crew wohl meistern werden? Das siehst du in der neuen Staffel.