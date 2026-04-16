Für die Wienerin Doris Golpashin ist ihre neue Rolle als Majorin Evelyn Leitner quasi ein Heimspiel.

Doris Golpashin ist Moderatorin, Theater- und TV-Schauspielerin. Warum ihre Rolle in der Neuauflage von "Kommissar Rex" für sie von besonderer Bedeutung ist und welche beruflichen und privaten Stationen das Leben der Wienerin noch geprägt haben, erfährst du hier.

In den neuen Folgen von "Kommissar Rex" ist Doris Golpashin als Evelyn Leitner zu sehen. Und es ist nicht das erste Mal, dass sie für die Kultserie vor der Kamera steht: Vor über zwei Jahrzehnten trat sie bereits in der Serie mit dem vierbeinigen Ermittler auf und gab ihr TV-Schauspieldebüt. Erfahrung vor der Kamera hatte sie bereits zuvor als Moderatorin gesammelt, auch auf Theaterbühnen steht Doris Golpashin schon lange. Gleichzeitig ist sie ein echter Familienmensch, der gerne viel Zeit mit seinen Liebsten verbringt.

Karriere in Österreich und Deutschland

Doris Golpashin wuchs mit ihrer Mutter und ihrer jüngeren Schwester Daniela in Wien auf. Ihr Vater, der 2011 verstarb, war Iraner. Ihren Nachnamen, der übrigens "Golpaschin" ausgesprochen wird, hat sie von ihm.

Ihren Karriereweg schlug die Wienerin schon früh ein, im Alter von 17 Jahren startete sie als jüngste Radiomoderatorin Österreichs durch: von 1998 bis 2000 moderierte sie die Sendung "Ich hab dich lieb" auf Radio 88.6. Nach einer Schauspielausbildung trat sie außerdem am Theater auf, doch Doris wollte noch mehr: An der Filmschule Wien studierte sie Drehbuch und Regie.

Im deutschen Fernsehen wurde Doris Golpashin durch ihren Job als Backstage-Moderatorin bei "The Voice of Germany" von 2011 bis 2014 bekannt.

Ihren allerersten Auftritt als Schaupielerin hatte Doris jedoch schon früher, genauer im Jahr 2004: In der achten Folge der neunten Staffel von "Kommissar Rex" spielte sie die Starmoderatorin eines Radiosenders, die unter Mordverdacht gerät.