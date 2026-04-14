Nach über 20 Jahren "Kommissar Rex": So sehen Gedeon Burkhard, Tobias Moretti und Co. aus der Kultserie heute aus Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Christian Vock "Kommissar Rex"-Cast früher und heute: Was hat sich bei Wolf Bachofner, Schäferhund Rex, Gedeon Burkhard und Heinz Weixelbraun (v.l.) in all der Zeit geändert? Bild: IMAGO / teutopress / SKATA / Manfred Siebinger / SKATA

Tobias Moretti als Kriminalinspektor Richard Moser, Karl Markovics als sein Kollege Ernst Stockinger und natürlich Gerhard Zemann als Gerichtsmediziner Dr. Leo Graf: Die Kultserie "Kommissar Rex" hatte einige Figuren, die in Erinnerung geblieben sind. Das ist aus ihren Darsteller:innen geworden.

Natürlich war bei "Kommissar Rex" immer Schäferhund Rex der heimliche Star. Wo hat man schon einen Hauptdarsteller, der Wurstsemmeln genauso gut fangen kann wie Verbrecher? Deren Rechte verlesen mussten aber immer Rex’ menschliche Kolleg:innen und obwohl viele von ihnen wohl für immer mit der Serie verbunden werden, sind sie nach dem Ende von "Kommissar Rex" erfolgreich ihren eigenen Weg gegangen. Und so sehen diese Stars der Serie heute aus.

Tobias Moretti "Kommisar Rex" verließ Tobia Moretti 1998. Bild: SKATA

Er war der erste Kommissar, der zusammen mit Rex auf Verbrecherjagd ging. Vier Staffeln und vier Folgen lang war Tobias Moretti Kriminalinspektor Richie Moser, ehe er 1998 den Serientod starb. Seitdem ist viel passiert, Moretti spielte in zahlreichen Filmen, Serien und Theaterstücken mit - war Goethes Faust, Luis Trenker, Long John Silver aus "Die Schatzinsel" und Adolf Hitler. Neben seiner Arbeit als Schauspieler bewirtschaftet Moretti zusammen mit seiner Frau Julia einen 400 Jahre alten Bauernhof in der Nähe von Innsbruck.

Gedeon Burkhard Seit mehr als 45 Jahren ist Gedeon Burkhard als Schauspieler aktiv. Bild: SKATA

Mit einem Sprung ins Wasser führte sich Gedeon Burkhard als Alexander Brandtner nach dem Tod von Richie Moser als dessen Nachfolger ein. Drei Jahre später verabschiedete sich Burkhard dann wieder, allerdings ohne große Erklärungen. Nach seiner "Kommissar Rex"-Zeit sah man Burkhard dann in verschiedenen TV-Filmen- und Serien. 2007 stieg er als Chris Ritter bei "Cobra 11 – Die Autobahnpolizei" ein, starb nach zwei Staffeln aber den Serientod.

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2017 spielte er sieben Folgen lang in "Um Himmels Willen" mit, 2020 zwölf Folgen lang in "Blutige Anfänger". Ein besonderes Karriere-Highlight dürfte für den Münchener die Rolle des Wilhelm Wicki in Quentin Tarantinos "Inglourious Basterds" gewesen sein. 2024 nahm Burkhard für "amazon prime" an einem ganz besonderen TV-Experiment teil. Zusammen mit sieben anderen Prominenten wie Luna Schwieger oder Pietro Lombardi lebte er einige Tage in völliger Dunkelheit.

Alexander Pschill Alexander Pschill war der letzte Österreicher, mit dem Rex auf Ermittlungen ging. Bild: Rudolf Gigler

Alexander Pschill war als Kriminalinspektor Marc Hoffmann der letzte österreichische Kommissar an der Seite von Rex, ehe der Polizeihund nach einer dreijährigen Pause nach Italien umzog. Der Wiener Pschill hingegen blieb seiner Heimat treu und spielte in mehreren österreichischen Filmen und Serien mit, zum Beispiel in "SOKO Donau", "Die Lottosieger" oder in "Janus". Seit 2022 spielt Pschill in "SOKO Linz" den Gerichtsmediziner Dr. Richard Vitek. Im Fernsehen sah man Pschill zuletzt 2025 in der österreichischen Filmkomödie "Bis auf Weiteres unsterblich".

Ich wurde in alle Richtungen gefragt und ich habe in alle Richtungen dankend abgelehnt Karl Markovics

Das spannende "Kommissar Rex"-Finale mit Alexander Pschill Ganze Folge Kommissar Rex Doping Verfügbar auf Joyn Folge vom 13.07.2023 • 45 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Karl Markovics Karl Markovics hat sich gegen eine Rolle im "Kommissar Rex"-Reboot entschieden. Bild: SEPA.Media

Karl Markovics spielte zwei Jahre lang den Kriminalinspektor Ernst Stockinger, eine äußerst beliebte Figur der Serie. So beliebt, dass man ihr 1996 mit "Stockinger" ein eigenes Spin-Off schenkte. Nach nur 14 Folgen beendete Markovics damals allerdings die Arbeit an "Stockinger" und auch an "Kommissar Rex". Danach nutzte Markovics alle Möglichkeiten eines Schauspielers, spielte an Theatern, in Fernsehfilmen und -serien sowie in Kinofilmen, darunter einige Hochkaräter wie "Grand Budapest Hotel", "Babylon Berlin" oder "Was man vor hier aus sehen kann".

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Aktuell ist Markovics Ensemble-Mitglied der Volksoper Wien und spielte dort bis zum Herbst 2025 in "My Fair Lady". 2026 wird er in dem Film "Die Blutgräfin" an der Seite von Isabelle Huppert und Lars Eidinger zu sehen sein. Vor kurzem teilte Markovics mit, dass er bei der Neuauflage von "Kommissar Rex" nicht dabei sein werde: "Ich wurde in alle Richtungen gefragt und ich habe in alle Richtungen dankend abgelehnt", erklärte Markovics.

Wolf Bachofner Wolf Bachofner bleibt den DACH-Krimis treu. Bild: Manfred Siebinger

Wolf Bachofner war von 1994 bis 1998 Kriminalinspektor Peter Höllerer und irgendwie scheint Bachofner Gefallen am Krimi-Genre gefunden zu haben. 2025 sah man Bachofner bereits zum vierten Mal in einem "Tatort". Mehrfach spielte er in der ORF-"Landkrimi"-Reihe mit, außerdem bei "SOKO Kitzbühel" und seit 2024 bei den "Ostfrieslandkrimis" im ZDF. Österreichischen Zuschauer:innen ist er vermutlich am besten aus der Krimi-Serie "Schnell ermittelt" bekannt, in der er den Chefinspektor Harald Franitschek spielt.

Nach 60 Folgen war Schluss für Wolf Bachofner bei "Kommissar Rex" - sieh dir hier das packende Ende an Ganze Folge Kommissar Rex Rex rächt sich Verfügbar auf Joyn Folge vom 13.06.2020 • 46 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Gerhard Zemann Gerhard Zemann war der dienstälteste Schauspieler bei "Kommissar Rex". Bild: Manfred Siebinger

Natürlich hat jede anständige Krimiserie ihren Rechtsmediziner und bei "Kommissar Rex" war das der Wiener Gerhard Zemann als Dr. Leo Graf. Von Staffel eins bis zehn und in einer Folge der 13. Staffel war Zemann bei "Kommissar Rex" dabei und damit länger als jeder andere Kollege. Nach ein paar Rollen in TV-Filmen und -serien spielte Zemann in der Fernsehserie "Oben ohne" 16 Folgen lang den Chefinspektor Zirmgiebel. 2010 starb Zemann im Alter von 70 Jahren in Salzburg an einem Herzinfarkt.

Fritz Muliar Nach Fritz Muliars Tod wurde ein Ort nach ihm benannt: der Muliarplatz. Bild: Eibner

Wie Moretti, Markovics, Bachofner und Zeman gehörte auch Fritz Muliar zum "Kommissar Rex"-Team der ersten Stunde. Als Kriminalinspektor a. D. Max Koch beriet er Kommissar Moser und seine Kollegen bei ihren Fällen, bis auch er 1998 nach Mosers Tod ausstieg. Trotz seines Alters von damals 79 Jahren arbeitete Muliar weiterhin als Schauspieler, zum Beispiel in dem Fernsehfilm "Der Tag, an dem der Papst gekidnappt wurde", als Hörspielsprecher- und Regisseur. Außerdem stand er regelmäßig auf der Theaterbühne, etwa im Theater in der Josefstadt, wo er bis zu seinem Tod spielte. Muliar starb am 3. Mai 2009 in Wien. 2016 wurde der heutige Muliarplatz nach ihm benannt.

In dieser Episode war Fritz Muliars Serien-Aus besiegelt Ganze Folge Kommissar Rex Mosers Tod Verfügbar auf Joyn Folge vom 06.02.2021 • 95 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Heinz Weixelbraun Heinz Weixelbraun zeigt sich mittlerweile selten in der Öffentlichkeit. Das Foto ist von 2008. Bild: SKATA

60 Folgen lang verkörperte Heinz Weixelbraun den Kriminalinspektor Christian Böck und war damit länger bei "Kommissar Rex" als viele seiner Kollegen. Nach seiner "Rex-Zeit" spielte Weixelbraun noch in ein paar TV-Produktionen wie "Großstadtrevier" oder "Gestern waren wir noch Kinder" mit, aber mehr noch in Theaterstücken. So war Weixelbraun noch am Landestheater Vorarlberg, an der Neuen Bühne Villach oder im Greith Haus tätig.

Christian Böcks (Heinz Weixelbraun) letzter Auftritt bei der Krimiserie Ganze Folge Kommissar Rex Strahlen der Rache Verfügbar auf Joyn Folge vom 17.10.2020 • 48 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Elke Winkens Die meisten TV-Zuschauer:innen kennen Elke Winkens aus der Daily-Soap "Sturm der Liebe". Bild: Manfred Siebinger

Elke Winkens war von 2001 bis 2003 Kriminalinspekteurin Niki Herzog und hatte ihren Einstand, als sie erst mit Marc Hoffmann die Nacht verbrachte, ehe er ihr am nächsten Tag als ihr neuer Kollege vorgestellt wurde. Das Ende bei "Kommissar Rex" hat der deutschen Schauspielerin nicht geschadet, ganz im Gegenteil. Winkens war seitdem von "Der Bergdoktor" über "SOKO Köln" bis zu den "Rosenheim-Cops" in zahlreichen Fernsehserien und auch in Theaterproduktionen zu sehen. Von 2018 bis 2019 spielte Winkens 239 Folgen lang die Xenia Saalfeld in der Erfolgsserie "Sturm der Liebe".