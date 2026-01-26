Ab dem 11. Februar läuft jeden Mittwoch Abend die neue Show "Kuchen oder Chaos - Das Backbattle der Reality-Stars" direkt im Anschluss an "Das Promibacken". Was hinter der Sendung steckt und wer gegeneinander antreten wird, erfährst du hier.

Gleiches Motto, unterschiedlicher Ort

Ab 11. Februar treten zwei Reality-Stars in einem Battle gegeneinander an, um denselben Kuchen zu backen. Der Twist an der ganzen Geschichte: Sie backen zwar gleichzeitig, aber an unterschiedlichen Orten. Dabei kommentieren die Stars parallel natürlich die Backkünste ihres:r Gegner:in wie immer bissig, charmant und mit einem Hauch Sarkasmus. Wer schafft es, die Nerven zu behalten? Bei wem endet es in Chaos? Und wer kann sich am Ende den Sieg holen?

In der ersten Folge treten die Reality-Stars Kader Loth und Melody Haase gegeneinander an. Dass sie vor laufenden Kameras austeilen und sich in Spielen beweisen können, haben sie bereits in diversen Shows, wie "The Power" (Kader Loth), "Beauty and the Nerd" oder "Promis unter Palmen" (beide Melody Haase). Doch können sie auch am Backofen abliefern?