Drehbuch wurde angepasst
Ist Luis der richtige Sohn von "Lena Lorenz"-Star Judith Hoersch?
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
In "Lena Lorenz" zieht Hebamme Lena ihren Sohn Luis allein groß. Privat hat Judith Hoersch eine Tochter. Wie das zusammenhängt, warum das Drehbuch umgeschrieben wurde und weshalb Serien-Papa Quirin sterben musste.
So eng lagen Drehbuch und Realität beieinander
In der ZDF-Reihe "Lena Lorenz" ist Lena (gespielt von Judith Hoersch) mittlerweile alleinerziehende Mutter von Söhnchen Luis. Hinter diesem Handlungsstrang steckt ein echter Einschnitt: In Staffel 7 kommt Luis zur Welt, kurz darauf verunglückt Vater Quirin bei einer Bergtour tödlich, als er einem anderen Wanderer helfen will. Der dramatische Unfall war kein Zufall, sondern die Lösung für einen Ausstieg: Darsteller Jens Atzorn wollte nach rund fünf Jahren am "Fürstenhof" der Alpenserie neue berufliche Wege gehen - daher der Serientod.
Parallel dazu war Judith Hoersch im echten Leben tatsächlich schwanger. Ursprünglich war für ihre Figur noch kein Baby geplant. Als die Schauspielerin während der Dreharbeiten 2019 ein Kind erwartete, wurde die Geschichte jedoch angepasst. Die Macher entschieden: Lenas Kinderwunsch wird Realität, ihre Serien-Schwangerschaft orientiert sich an Hoerschs Zustand.
Die neuen Folgen "Lena Lorenz" jeden Donnerstag um 20:15 Uhr
Ist Luis im realen Leben das Kind von Judith Hoersch?
Damit sind die Parallelen allerdings bereits zu Ende. Denn privat ist Judith Hoersch seit 2019 Mutter einer Tochter, die sie zusammen mit ihrem Partner, Kameramann Joe Berger, großzieht. Ganz anders also als die Serien-Figur, die trotz Trauer ihren Sohn alleine großzieht.
Ihr Serienkind Luis ist also nicht das leibliche Kind von Judith Hoersch. Wie es mit der alleinerziehenden Lena Lorenz weitergeht, kannst du immer donnerstags um 20:15 Uhr im ZDF-Livestream auf Joyn verfolgen.
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