In "Lena Lorenz" zieht Hebamme Lena ihren Sohn Luis allein groß. Privat hat Judith Hoersch eine Tochter. Wie das zusammenhängt, warum das Drehbuch umgeschrieben wurde und weshalb Serien-Papa Quirin sterben musste.

So eng lagen Drehbuch und Realität beieinander

In der ZDF-Reihe "Lena Lorenz" ist Lena (gespielt von Judith Hoersch) mittlerweile alleinerziehende Mutter von Söhnchen Luis. Hinter diesem Handlungsstrang steckt ein echter Einschnitt: In Staffel 7 kommt Luis zur Welt, kurz darauf verunglückt Vater Quirin bei einer Bergtour tödlich, als er einem anderen Wanderer helfen will. Der dramatische Unfall war kein Zufall, sondern die Lösung für einen Ausstieg: Darsteller Jens Atzorn wollte nach rund fünf Jahren am "Fürstenhof" der Alpenserie neue berufliche Wege gehen - daher der Serientod.

Parallel dazu war Judith Hoersch im echten Leben tatsächlich schwanger. Ursprünglich war für ihre Figur noch kein Baby geplant. Als die Schauspielerin während der Dreharbeiten 2019 ein Kind erwartete, wurde die Geschichte jedoch angepasst. Die Macher entschieden: Lenas Kinderwunsch wird Realität, ihre Serien-Schwangerschaft orientiert sich an Hoerschs Zustand.