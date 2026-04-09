"Lena Lorenz"-Star Bettina Redlich liebt diesen Theater-Boss

Als Schauspielerin steht Bettina Redlich regelmäßig für "Lena Lorenz" vor der Kamera. Privat gehört ihr Herz seit vielen Jahren Theater-Boss Sebastian Feldhofer - mit ihm und den gemeinsamen Söhnen lebt sie nahe München.

Bettina Redlich, die viele aus "Lena Lorenz", "Die Hausmeisterin" oder aus zahlreichen BR-Produktionen kennen, ist verheiratet - und zwar mit einem Mann aus der Theaterszene: Sebastian Feldhofer, Verwaltungsdirektor des Münchner Volkstheaters. In einem älteren Interview beschrieb sie ihn zusammen mit ihren zwei Söhnen und dem gemeinsamen Zuhause in Haimhausen liebevoll als ihre Hilfe bei schwierigen Rollen und ihre "bayerische Toscana".

Redlich lebt mit ihrem Mann und den Kindern bis heute in der Nähe von München. Während sie vor allem vor der Kamera und auf der Bühne arbeitet, zieht Feldhofer im Hintergrund einen der wichtigsten Theaterbetriebe der Stadt mit - ein echtes Kulturdoppel.