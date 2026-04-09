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Privatleben der TV-Mama

"Lena Lorenz"-Star Bettina Redlich liebt diesen Theater-Boss

Veröffentlicht:

von C3 Newsroom

Sebastian Feldhofer (Geschäftsführer Münchner Volkstheater) mit Schauspielerin und Ehefrau Bettina Redlich beim Jazz-Frühschoppen in München.

Bild: Lindenthaler

Als Schauspielerin steht Bettina Redlich regelmäßig für "Lena Lorenz" vor der Kamera. Privat gehört ihr Herz seit vielen Jahren Theater-Boss Sebastian Feldhofer - mit ihm und den gemeinsamen Söhnen lebt sie nahe München.

Die neuen Folgen "Lena Lorenz" jeden Donnerstag um 20:15 Uhr

Bettina Redlich, die viele aus "Lena Lorenz", "Die Hausmeisterin" oder aus zahlreichen BR-Produktionen kennen, ist verheiratet - und zwar mit einem Mann aus der Theaterszene: Sebastian Feldhofer, Verwaltungsdirektor des Münchner Volkstheaters. In einem älteren Interview beschrieb sie ihn zusammen mit ihren zwei Söhnen und dem gemeinsamen Zuhause in Haimhausen liebevoll als ihre Hilfe bei schwierigen Rollen und ihre "bayerische Toscana".

Redlich lebt mit ihrem Mann und den Kindern bis heute in der Nähe von München. Während sie vor allem vor der Kamera und auf der Bühne arbeitet, zieht Feldhofer im Hintergrund einen der wichtigsten Theaterbetriebe der Stadt mit - ein echtes Kulturdoppel.

Bettina Redlichs Auftritt bei "Kommissar Rex" jetzt auf Joyn streamen

Ganze Folge
Kommissar Rex

Verliebt in einen Mörder

Verfügbar auf JoynFolge vom 13.07.2023 • 47 Min • Ab 12

Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.

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